सूर्यकुमार को बांग्लादेश मैच में इस स्कोर का अफसोस नहीं, बताया शिवम दुबे को खुद से पहले क्यों भेजा?

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने सुपर-4 राउंड में बांग्लादेश को 41 रनों से धूल चटाई। भारत ने 168/6 का स्कोर बनाने के बाद बांग्लादेश को 127 पर ढेर किया। जानिए, मैच को लेकर सूर्या ने क्या कुछ कहा?

टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में बांग्लादेश को 41 रनों से शिकस्त देकर फाइनल की सीट पक्की कर ली है। दुबई में 169 के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश टीम 127 रनों पर सिमटी। भारत 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन जुटाए थे। एक समय लग रहा था कि भारत आसानी से 180 का आंकड़ा कर लेगा मगर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि, कप्तान सूर्यकुमार यादव को 180-185 के स्कोर से चूकने का कोई अफसोस नहीं है। टॉस गंवाने के बाद अभिषेक शर्मा (37 गेंदों में 75) और शुभमन गिल (19 गेंदों में 29) ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई। दोनों ने 6.2 ओवर में 77 रन जोड़े। गिल के आउट होने के बाद शिवम दुबे (3 गेंदों में 2) उतरे लेकिन वह नौवें ओवर में पवेलियन लौटे। सूर्यकुमार जारी टूर्नामेंट में वन डाउन बैटिंग के लिए आ रहे हैं लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ वह चौथे नंबर पर उतरे। सूर्या ने खुद बताया है कि उन्होंने दुबे को पहले क्यों भेजा?

सूर्यकुमार ने इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच में 11 गेंदो में 5 रन बनाए। तिलक वर्मा (5) का भी बल्ला नहीं चला था। सूर्यकुमार ने मैच के बाद कहा, ''इस टूर्नामेंट में हमें पहले बल्लेबाजी करने का ज्यादा मौका नहीं मिला था। हमने सिर्फ ओमान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी की थी। ऐसे में हम सुपर-4 में पहले बैटिंग करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि चीजें कैसी रहेंगी। उनकी बॉलिंग लाइनअप को देखें तो उनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक लेग स्पिनर था, मुझे लगा कि शिवम दुबे के लिए 7-15 ओवरों के बीच का चरण एकदम सही रहेगा। हालांकि, यह कारगर नहीं रहा। ऐसा होता रहता है। अगर आउटफील्ड तेज होती तो स्कोर 180-185 रन तक जा सकता था। लेकिन हमारी गेंदबाजी लाइनअप अच्छी है। अगर हम 12-14 अच्छे ओवर फेंकें तो हम ज्यादा मौकों पर जीत हासिल कर लेंगे।''