अभिषेक शर्मा से ये सवाल पूछकर बुरे फंसे सूर्यकुमार यादव, बोले- मैं उस कप्तान को ढूंढता हूं जो आपको...

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद अभिषेक शर्मा से एक चुटीला सवाल पूछा। जब युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक ने कप्तान को जवाब दिया तो सूर्या का रिएक्शन देखने लायक था।

भारतीय टीम के ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ कमाल की बल्लेबाज की। उन्होंने दुबई के मैदान पर 172 का टारगेट चेज करते हुए 39 गेंदों में 74 रन बनाए। उनके बल्ले से छह चौके और पांच छक्के निकले। उन्हें शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक से एक चुटीला सवाल पूछा। हालांकि, सूर्यकुमार सवाल पूछकर बुरे फंस गए क्योंकि अभिषेक ने जब जवाब दिया तो कप्तान का रिएक्शन देखने लायका था। बीसीसीआई ने सोमवार को सूर्यकुमार और अभिषेक की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

सूर्यकुमार ने पूछा, ''हमने सुना है कि आप अच्छी बॉलिंग भी डालते हो। क्या इस टूर्नामेंट में आपकी बॉलिंग देखने को मिलेगी? अभिषेक ने इसका दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा, ''जैसे-जैसे यह टूर्नामेंट आगे जा रहा है, मुझे ऐसा लगा रहा है जो हमारे कप्तान हैं, उनको मुझपर पूरा भरोसा है। मुझे भी खुद पर पूरा भरोसा है।'' इसके बाद 35 वर्षीय सूर्या मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ''मैं ढूंढता हूं, वो कप्तान कहां है जो आपको बॉलिंग देने वाला है।'' वहीं, अभिषेक हंसते हुए कहते हैं, ''कप्तान आसपास ही मिलेगा।'' बता दें कि अभिषेक मौजूदा टूर्मामेंट में दो ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। उन्होंने ग्रुप चरण में पाकिस्तान और ओमान के खिलाफ एक-एक ओवर डाला था।