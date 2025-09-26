भारत को ICC का फैसला नामंजूर, कप्तान सूर्यकुमार यादव पर लगे 30% जुर्माने को लेकर की अपील
भारत को ICC का फैसला नामंजूर है। कप्तान सूर्यकुमार यादव पर 30% जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को हराने के बाद एशिया कप 2025 के लीग मैच में पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ितों को जीत समर्पित की थी।
पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के लीग मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जो बयान दिया था, उसके लिए आईसीसी ने उन पर 30 फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगाया है। सूर्यकुमार यादव ने अपने बयान में पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित लोगों, भारतीय सेनाओं की वीरता का जिक्र किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद इस पर सुनवाई हुई और सूर्या पर मैच फीस का 30 फीसदी जुर्माना लगाया गया। हालांकि, भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया है और इस फैसले के खिलाफ अपील की है।
पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, टूर्नामेंट से जुड़े सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने मई में दोनों देशों के बीच हुई सैन्य झड़प का जिक्र अपने बयान में किया था। हालांकि, पता चला है कि भारत ने आईसीसी के फैसले के खिलाफ अपील की है। पाकिस्तान ने सूर्यकुमार के खिलाफ राजनीतिक टिप्पणी करने के आरोप में आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई थी। सूर्यकुमार ने 14 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर अपनी टीम की जीत को पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों और भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था।
सूर्यकुमार ने आरोप से इनकार किया और उन्हें टूर्नामेंट के बाकी मैचों में ऐसा कोई बयान न देने के लिए कहा गया जिसे राजनीतिक माना जा सके। भारतीय कप्तान की सुनवाई आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने की। पहलगाम पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए टॉस के समय और मैच के बाद भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। इसके बाद से दोनों टीमों के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड भी आमने-सामने हैं। पाकिस्तान एशिया कप से हटने की धमकी भी दे चुका है। हालांकि, आईसीसी ने अभी आधिकारिक तौर पर इस मामले में कुछ नहीं कहा है। हारिस राउफ पर भी 30 फीसदी मैच फीस का फाइन लगा है।
