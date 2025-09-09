ऑपरेशन दुबई: भारत-पाकिस्तान की जंग में कोई झुकने को तैयार नहीं, दोनों कप्तानों के आए बयान

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को कहा कि उनकी टीम पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को होने वाले एशिया कप के मुकाबले में आक्रामकता पर अंकुश नहीं लगायेगी क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अहम पहलू है।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार 9 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में होने वाले मैच को लेकर अपने और अपनी टीम के इरादे स्पष्ट कर दिए। सूर्या ने कहा है कि उनकी टीम पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में आक्रामकता पर अंकुश नहीं लगाएगी, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अहम पहलू है। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 14 सितंबर को दुबई में एशिया कप 2025 का लीग मैच होना है। वहीं, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि वह किसी को निर्देश नहीं देंगे, लेकिन इससे पीछे भी नहीं हटेंगे। पाकिस्तान से पहले भारत को बुधवार को यूएई से खेलना है।

सूर्यकुमार ने टूर्नामेंट की पूर्व संध्या पर कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘मैदान पर आक्रामकता हमेशा रहती है। आक्रामकता के बिना हम यह खेल नहीं खेल सकते। मैं आक्रामकता के साथ मैदान पर उतरने को लेकर उत्साहित हूं।’’ उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में क्या खिलाड़ी आक्रामकता कम करेंगे? इस साल की शुरूआत में पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान में सीमा पर तनाव और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों टीमों के बीच यह पहला मुकाबला है।

पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, ‘‘अगर कोई आक्रामक होना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। किसी खिलाड़ी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी अलग हैं। तेज गेंदबाज हमेशा आक्रामक होते हैं।’’ कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस और ट्रॉफी के अनावरण के बाद प्रश्नोत्तर का सत्र था। मीडिया से सिर्फ गैर राजनीतिक सवाल पूछने को कहा गया था। सूर्यकुमार और सलमान साथ में भी नहीं बैठे थे। उन दोनों के बीच में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान बैठे थे।