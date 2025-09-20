Sunil Gavaskar lists 2 reasons why Suryakumar Yadav did not come out to bat at number 10 During India vs OMA Match सूर्यकुमार 10वें नंबर पर भी बैटिंग करने क्यों नहीं आए? सुनील गावस्कर ने गिनाए 2 दमदार कारण, Asia-cup Hindi News - Hindustan
सूर्यकुमार 10वें नंबर पर भी बैटिंग करने क्यों नहीं आए? सुनील गावस्कर ने गिनाए 2 दमदार कारण

सुनील गावस्कर ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के ओमान के खिलाफ मैच में बैटिंग करने के लिए नहीं उतरने के फैसले का समर्थन किया है। भारत ने ओमान पर 21 रनों से जीत दर्ज की। यह एशिया कप 2025 का अंतिम ग्रुप मैच था।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 03:43 PM
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में ओमान के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच में 21 रनों से विजयी परचम फहराया। भारत ने टॉस जीतने के बाद निर्धारित 20 ओवर में 188/8 का स्कोर बनाया और ओमान को 167/4 पर रोक दिया। भारतीय फैंस एक बार फिर सूर्यकुमार से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद लगाकर बैठे थे लेकिन वह 10वें नंबर पर भी बैटिंग के लिए नहीं आए। तेज गेंदबाज हर्षित रााणा 13 जबकि 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे स्पिनर कुलदीप यादव 1 रन बनाकर नाबाद रहे। सूर्या आमतौर पर तीन या चार नंबर पर बैटिंग करते हैं। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने बताया कि सूर्या ने इंडिया वर्सेस ओमान मैच में बैटिंग क्यों नहीं की? उन्होंने 2 दमदार कारण गिनाए हैं।

गावस्कर ने भारतीय कप्तान द्वारा अंतिम ग्रुप मैच में अपने साथियों को आगे भेजने और खुद बैटिंग नहीं करने के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने सोनी स्पोर्ट्स पर इरफान पठान के संग बातचीत में कहा, ''अगर वह एक ओवर भी बैटिंग करते तो दो-तीन छक्के या दो-तीन चौके लगा देते। यह उनके लिए बहुत अच्छा रहता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ (37 गेंदों में नाबाद 47) बैटिंग की, उससे शायद लगता है कि उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। उन्होंने शायद यह भी सोचा होगा कि अगर भारत किसी मैच में भारतीय टीम जल्दी विकेट गंवा देती है तो कुलदीप यादव की बल्लेबाजी काम आ सकती है। शायद इसीलिए उन्होंने कुलदीप को बैटिंग के लिए भेजा होगा। वह बहुत अपरंपरागत सोच वाले कप्तान हैं।''

बता दें कि भारत ने यूएई और पाकिस्तान को रौंदने के बाद टूर्नामेंट के सुपर-4 राउंड में जगह पक्की कर ली थी। ऐसे में भारत ने ओमान के खिलाफ मुकाबले में निचले क्रम के बल्लेबाजों को खेलने का मौका देने के लिए बैटिंग ऑर्डर में फेरबदल किया। हार्दिक पांड्या (1) चौथे और अक्षर पटेल (26) पांचवें नंबर पर आए थे। वहीं, विकेटकीपर संजू सैमसन (56) वन डाउन उतरे। सूर्यकुमार ने सभी बल्लेबाजों और गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। भारत ने प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए थे। पेसर जसप्रीत बुमराह और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की जगह हर्षित और अर्शदीप सिंह को मौका मिला। भारत रविवार को सुपर-4 में चिर प्रतिद्विंदी पाकिस्तान से भिड़ेगा। यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा।

