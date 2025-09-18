Sri lanka vs Afghanistan Live score

SL vs AFG Asia Cup Match LIVE Score: एशिया कप 2025 के ग्रुप बी का आखिरी लीग मैच आज यानी 18 सितंबर को श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा। अफगानिस्तान की टीम के लिए ये मैच नॉकआउट की तरह है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम को जीतने पर ही सुपर 4 का टिकट मिलेगा। वहीं, श्रीलंका के लिए ये मैच अहम इसलिए है, क्योंकि वे अपने विजयी रथ को बरकरार रखना चाहेंगे। अगर बड़ी हार (70 रन या 50 गेंद शेष रहते अफगानिस्तान न जीते) नहीं हुई तो भी श्रीलंका की टीम सुपर 4 में पहुंच जाएगी। यही कारण है कि ये मैच बहुत खास होने वाला है।

18 Sept 2025, 04:59:16 PM IST SL vs AFG Match LIVE Score: श्रीलंका को हार भी दिलाएगी सुपर 4 का टिकट श्रीलंका की टीम को हार भी सुपर 4 का टिकट दिला सकती है, लेकिन इसके लिए श्रीलंका को रनों के हिसाब से 70 से ज्यादा रनों से नहीं हारना चाहिए और पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों से पहले अफगानिस्तान को रन चेज नहीं करने देनी चाहिए। इस तरह अफगानिस्तान और श्रीलंका को बेहतर नेट रन रेट के आधार पर सुपर 4 का टिकट मिलेगा और बांग्लादेश को ग्रुप बी से बाहर होना पड़ेगा।