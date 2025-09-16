Sourav Ganguly confession I stopped watching India vs Pakistan asia Cup 2025 match after just 15 overs due to one sided सौरव गांगुली ने 15 ओवर के बाद क्यों देखना बंद कर दिया था India vs Pakistan मैच? बताया कारण, Asia-cup Hindi News - Hindustan
पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच को सिर्फ 15 ओवर के बाद देखना बंद कर दिया था और उन्होंने फुटबॉल मैच अपनी टीवी पर लगा लिया था।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 06:03 AM
पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई के चेयरमैन रहे सौरव गांगुली ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच को लेकर एक बड़ा दावा किया है। सौरव गांगुली ने कहा है कि उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को पूरा नहीं देखा। गांगुली ने बताया है कि उन्होंने महज 15 ओवर के बाद ही मैच को बंद कर दिया था और वे फुटबॉल मैच देखने लग गए थे, क्योंकि ये मैच पहली पारी में ही एकतरफा हो गया था। दुबई में खेले गए इस मैच को भारत ने आसानी से सात विकेट से जीता और ग्रुप ए में शीर्ष पर अपना वर्चस्व कायम रखा। बाद में टीम इंडिया को सबसे पहले सुपर 4 का टिकट भी मिला।

दुर्गा पूजा उत्सव से पहले अपने ब्रांड ‘सौरज्ञ्य’ लांच करते हुए गांगुली ने कहा, "पाकिस्तान कहीं से भी अब भारत को टक्कर देने वाली टीम नहीं है। मैं यह बात पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने उनकी टीम को देखा है। इस टीम में वैसा स्तर नहीं है। भारत क्रिकेट में पाकिस्तान और एशिया कप की किसी भी टीम से बहुत आगे है। एक-दो दिन तो ऐसे होंगे जब उन्हें हार मिलेगी, लेकिन ज्यादातर दिन भारत बेस्ट टीम ही रहेगी।" पूर्व कप्तान ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें इस एकतरफा मुकाबले से कोई हैरानी नहीं हुई।

उन्होंने आगे मजाकिया लहजे में कहा, ‘‘मैंने जो देखा उससे मैं उससे हैरान नहीं हूं। मैंने पहले 15 ओवर के बाद मैच देखना बंद कर दिया। फिर मैंने मैनचेस्टर युनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी (इंग्लिश प्रीमियर लीग में) मैच देखना शुरू कर दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रही। हम पाकिस्तान को ऐसी टीम के रूप में देखते हैं, जिसमें वकार यूनिस, वसीम अकरम, सईद अनवर और जावेद मियांदाद जैसे खिलाड़ी थे, लेकिन आज के पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है, यह अब बिल्कुल अलग है। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है।"

