Shubman Gill struggle against spin and friend Abhishek Sharma helped him in practice ahead of India vs Pakistan Super 4 शुभमन गिल को दिक्कत हुई तो 'दोस्त' ने की मदद, पाकिस्तान टीम भी नजर गड़ाए बैठी होगी
Asia Cup Shubman Gill struggle against spin and friend Abhishek Sharma helped him in practice ahead of India vs Pakistan Super 4

शुभमन गिल को दिक्कत हुई तो 'दोस्त' ने की मदद, पाकिस्तान टीम भी नजर गड़ाए बैठी होगी

स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को एशिया कप 2025 में स्पिन के खिलाफ दिक्कत हो रही है। गिल को दिक्कत में देखकर दोस्त अभिषेक शर्मा ने अभ्यास में उनकी मदद की। गिल की दिक्कत पर पाकिस्तान टीम भी नजर गड़ाए बैठी होगी।

Md.Akram दुबई, भाषाSat, 20 Sep 2025 10:49 PM
शुभमन गिल को दिक्कत हुई तो 'दोस्त' ने की मदद, पाकिस्तान टीम भी नजर गड़ाए बैठी होगी

शुभमन गिल अभ्यास के प्रति जुनूनी हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मुकाबले से पहले हुए वैकल्पिक नेट सत्र में भी वह खुद को नेट्स पर जाने से नहीं रोक पाए जबकि उनके साथियों ने आराम करने को तरजीह दी थी। दुबई से अबुधाबी की दो घंटे की थकाऊ यात्रा और भीषण गर्मी में 40 ओवर खेलने के बाद भारतीय टीम के 12 खिलाड़ियों ने आराम करने का फैसला किया। लेकिन गिल जानते हैं कि वह अपने ही मानकों से काफी पीछे हो गए हैं क्योंकि उन्होंने तीन ग्रुप मैच में सिर्फ 35 रन बनाए हैं।

शुभमन को स्पिन के खिलाफ है दिक्कत

इस एशिया कप में साफ दिखा कि उन्हें स्पिन के खिलाफ दिक्कत हो रही है। और जब गिल को नेट सत्र के दौरान मदद की जरूरत पड़ी तो उनके दोस्त अभिषेक शर्मा बाएं हाथ के स्पिनर बन गए और थ्रोडाउन विशेषज्ञों के साथ मिलकर उन्हें लंबे समय तक अभ्यास कराया। अभिषेक लगातार आर्म बॉल और सपाट गेंदें फेंकते रहे। गिल ने स्वीप करने की कोशिश की लेकिन वह पूरी तरह से असफल रहे। वह एक भी प्रयास में सफल नहीं हो पाए। एक बार तो अभिषेक ने आकर उन्हें सुझाव भी दिया कि वह ट्रैक पर आकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इनसाइड-आउट लॉफ्टेड शॉट लगाएं।

ये भी पढ़ें:पाक के जख्मों पर फिर नमक रगड़ेगा भारत, सूर्या ब्रिगेड नहीं बदलेगी ये फैसला

पाकिस्तान टीम भी नजर गड़ाए बैठी होगी

वरुण चक्रवर्ती के स्पैल ने गिल की हताशा को और उजागर कर दिया। नेट तेज गेंदबाजों के आने के बाद वह सहज दिखे। उन्होंने उन पर सीधे लॉफ्ट शॉट लगाए और कुछ को मैदान से बाहर भी किया। फिर एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने उन्हें बल्ले का बाहरी किनारा लगाने के लिए मजबूर भी कर दिया। इतने प्रयासों के बावजूद यह एक संतोषजनक सत्र नहीं रहा। उपकप्तान गिल स्पिन के खिलाफ खेलने में आत्मविश्वास से भरे नहीं दिखते और वह जानते हैं कि रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ विफलता भारत पर शुरुआती दबाव बना सकती है।

