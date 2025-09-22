शुभमन गिल की 4 शब्दों वाली पोस्ट वायरल, पूरे पाकिस्तान को तीर की तरह चुभेगी ये बात

एशिया कप 2025 के सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान को रौंदने के बाद टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल की 4 शब्दों वाली पोस्ट वायरल हो गई है। उन्होंने इंडिया को जीत दिलाने के बाद कहा कि गेम बोलता है, शब्द नहीं।

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर राइवलरी खत्म होती जा रही है, लेकिन जुबानी जंग में पाकिस्तान आगे रहता है। हालांकि, ये नया भारत है, जो न सिर्फ अपनी जुबान से बल्कि अपने खेल से भी पाकिस्तान को परास्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। यही कारण है कि एशिया कप 2025 के सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल ने जो पोस्ट किया है, उससे पाकिस्तान को मिर्ची जरूर लगेगी। महज 4 शब्दों वाली पोस्ट पूरे पाकिस्तान को तीर की तरह चुभेगी।

दरअसल, इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का लीग मैच पिछले रविवार को खेला गया था। उस मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पूरे पाकिस्तान ने तमाम नखरे किए। उन्होंने एशिया कप से हटने की धमकी दी, यूएई के खिलाफ मैच खेलने में देरी और सुपर 4 के मैच में भारत को हराने के बाद पॉलिटिकल मैसेज देने का प्लान उनका था, लेकिन पाकिस्तान के हर मंसूबे पर पानी फिर गया।

इस बीच शुभमन गिल की पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच की 4 तस्वीरें पोस्ट की हैं और इनके कैप्शन में चार शब्द लिखे हैं, जो अपने आप में भारतीय टीम की महानता और पाकिस्तान की बदजुबानी की कहानी कह रहे हैं। शुभमन गिल लिखते हैं, "गेम स्पीक्स, नॉट वर्ड्स" इसका मतलब है कि खेल बोलता है, शब्द नहीं। गिल की इस पोस्ट का सीधा सा मतलब है कि वे पाकिस्तान को संदेश दे रहे हैं कि अपने खेल को सुधारो, बातों से बात नहीं बनेगी।