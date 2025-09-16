शोएब अख्तर ने गुस्से में पाकिस्तानी कप्तान को बताया 'आइंस्टीन', भारत के खिलाफ की थी ये गलती

शोएब अख्तर ने पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा का मजाक उड़ाया और कहा कि हमारा आइंस्टीन भूल गया कि उसे क्या करना चाहिए। सूर्यकुमार यादव ने पूरी पिच रिपोर्ट आपको बता दी थी।

पाकिस्तान की टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की टीम की कप्तानी कर रहे सलमान अली आगा पर गुस्सा जाहिर किया। शोएब अख्तर ने सलमान अली आगा को गुस्से में आइंस्टीन बताया, क्योंकि उन्होंने भारत के खिलाफ मैच में बड़ी गलती की थी। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उनको गेंदबाजी चुननी चाहिए थी। ये कहना है शोएब अख्तर का, जिन्होंने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की तारीफ की।

पाकिस्तान की टीम 127 रन 9 विकेट खोकर 20 ओवर में बना पाई। भारत ने 16वें ओवर में ही 128 रनों के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। पाकिस्तानी बल्लेबाज भारतीय स्पिनरों के आगे बेदम नजर आए। कुलदीप यादव ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 विकेट निकाले। दुबई की पिच स्पिनरों को मदद कर रही है और रन चेज में फायदा मिल रहा है, लेकिन कप्तान के पहले बल्लेबाजी करने के फैसले से शोएब अख्तर नाराज दिखे।

शोएब अख्तर ने टैपमैड के एक वीडियो में कहा, “उनको शुभकामनाएं। सूर्यकुमार यादव ने पूरी पिच रिपोर्ट बता दी टॉप पर। उसने कहा, 'बाद में ड्यू आएगा। बॉल बैट पर अच्छा आता है तब, हमारी बैटिंग लंबी है। हम चेज ही करना चाहते थे। हम पहले बॉलिंग ही करना चाहते थे।' पर हमारे आइंस्टीन ने कहा कि हमें पहले बैटिंग करनी है।”