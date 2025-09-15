Shoaib Akhtar Heartbroken By Team India s No Handshake Act vs Pakistan in Asia Cup 2025 Match आतंकवाद को लड़ाई-झगड़े का नाम दे रहे शोएब अख्तर, भारतीय टीम के हाथ ना मिलाने से लगी मिर्ची, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupShoaib Akhtar Heartbroken By Team India s No Handshake Act vs Pakistan in Asia Cup 2025 Match

आतंकवाद को लड़ाई-झगड़े का नाम दे रहे शोएब अख्तर, भारतीय टीम के हाथ ना मिलाने से लगी मिर्ची

शोएब अख्तर इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के बाद पनपी नो हैंडशेक कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर नाखुश हैं। उन्होंने कहा है कि हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। वे आतंकवाद को लड़ाई झगड़े का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 12:26 PM
share Share
Follow Us on
आतंकवाद को लड़ाई-झगड़े का नाम दे रहे शोएब अख्तर, भारतीय टीम के हाथ ना मिलाने से लगी मिर्ची

भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर से पाकिस्तान को धूल चटाई है। एक बार फिर साबित हो गया है कि पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर भारतीय टीम है। एशिया कप 2025 के लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराया। मैच उतना रोमांचक नहीं था, ज्यादातर समय एकतरफा ही लगा, लेकिन मैच के बाद जो हुआ, वो आज खूब चर्चा में है। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मैच के बाद हाथ तक नहीं मिलाया और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी बंद कर लिया। इससे पूर्व पाकिस्तानी पेसर शोएब अख्तर नाखुश हैं। वे आतंकवाद को लड़ाई झगड़े का नाम दे रहे हैं।

सभी ने देखा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय टीम से हाथ मिलाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने उनसे हाथ नहीं मिलाया। हाथ ना मिलाने पर हुए इस विवाद पर शोएब अख्तर ने एक टीवी चैनल पर कहा, "मैं कुछ नहीं कह सकता। यह देखना निराशाजनक है और मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। भारत को मैच जीतने के लिए सैल्यूट। बस चीजों को राजनीतिक मत बनाओ। क्रिकेट मैच है, इसको पॉलिटिकल मत बनाओ। कर लो हैंडशेक, इसमें कोई मसला नहीं है। हमने अच्छा स्टेटमेंट दिया है आपके लिए। हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। होते रहते हैं लड़ाई झगड़े, घर में भी हो जाते हैं।"

हालांकि, शायद शोएब अख्तर जिस लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, वो असल में आतंकवाद है, जो पाकिस्तानी अक्सर भारत में करते हैं। इसी साल अप्रैल में ही पहलगाम में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने भारत के 25 और नेपाल के एक नागरिक की जान ली थी। धर्म पूछकर उनको मारा गया था। ये लड़ाई झगड़ा तो किसी भी सूरत में नहीं है।

रिपोर्ट्स की मानें तो हेड कोच गौतम गंभीर का ये आइडिया था कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों से मैच के बाद हैंडशेक नहीं करना है। टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर ने कथित तौर पर भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने की सलाह दी और साथ ही उनसे अपने चिर प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी न करने को कहा था। मैच के बाद गौतम गंभीर का स्टेटमेंट भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि उन्होंने बॉयकॉट के बीच भारतीय सेना, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक की बात की थी।

Asia Cup 2025 Team India Shoaib Akhtar अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।