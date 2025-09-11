Shivam Dube is committed to becoming a true all rounder took 3 wickets in 2 overs vs UAE in Asia Cup 2025 Match IPL में गुम हो गई थी गेंदबाजी, लेकिन अब ऑलराउंडर शिवम दुबे को मिल रहा टीम इंडिया का पूरा सपोर्ट, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupShivam Dube is committed to becoming a true all rounder took 3 wickets in 2 overs vs UAE in Asia Cup 2025 Match

IPL में गुम हो गई थी गेंदबाजी, लेकिन अब ऑलराउंडर शिवम दुबे को मिल रहा टीम इंडिया का पूरा सपोर्ट

IPL में इंपैक्ट प्लेयर रूल की वजह से शिवम दुबे को सीएसके सिर्फ पावर हिटर के रूप में देखती थी, लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर और बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने उनको प्रोपर ऑलराउंडर के तौर पर ही देखा है और वे उनका समर्थन कर रहे हैं।

Bhasha दुबईThu, 11 Sep 2025 11:59 AM
share Share
Follow Us on
IPL में गुम हो गई थी गेंदबाजी, लेकिन अब ऑलराउंडर शिवम दुबे को मिल रहा टीम इंडिया का पूरा सपोर्ट

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में इंपैक्ट प्लेयर नियम के कारण शिवम दुबे की गेंदबाजी में भूमिका सीमित हो गई थी, लेकिन वह भारतीय टीम के लिए अदद ऑलराउंडर बनना चाहते हैं, जिसमें उन्हें मुख्य कोच गौतम गंभीर का समर्थन और गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल का मार्गदर्शन मिल रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ एशिया कप 2025 के पहले मैच में दो ओवर में चार रन देकर तीन विकेट लेने वाले शिवम दुबे ने एक तेज गेंदबाज के रूप ने अपने खेल में सुधार के संबंध में मोर्कल की भूमिका के बारे में बात की।

शिवम दुबे ने भारत की नौ विकेट से जीत के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘जब से मैं इंग्लैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापस आया हूं, तब से मोर्ने मोर्केल मेरे साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ विशेष सलाह दी है और मैंने उन पर अमल किया है। उन्होंने मुझे ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर की लाइन पर गेंदबाजी करने को कहा। उन्होंने धीमी गेंद करने को लेकर भी मेरे साथ काम किया और मेरे रन-अप में भी थोड़ा बदलाव किया। मुख्य कोच और कप्तान ने मुझे बताया था कि मेरी गेंदबाजी की भूमिका अहम होगी।’’

ये भी पढ़ें:हॉन्ग कॉन्ग से बांग्लादेश की भिड़ंत, इस तरह देखें एशिया कप मैच की Live Streaming

आईपीएल के बाद दुबे को अपने ऑलराउंड खेल और फिटनेस पर काम करने के लिए दो महीने का समय मिला। दुबे का आईपीएल में उनकी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स पावर-हिटर के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल करती है। इस पर दुबे ने कहा, ‘‘पिछले दो महीनों में, मैंने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया है। जहां तक मेरी बल्लेबाजी का सवाल है तो मुझे पता है कि बीच के ओवरों में मुझे (एक पावर-हिटर के तौर पर) अपनी भूमिका निभानी है। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में गेंदबाजों ने मुझे शॉर्ट पिच गेंदों से निशाना बनाया है, लेकिन अब मैंने अपने शॉट्स की रेंज बढ़ाने पर काम किया है।’’

इस ऑलराउंडर ने आगे कहा, ‘‘जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, विकेट धीमा होता जाएगा और मैं जानता हूं कि तब मेरी धीमी गेंदें प्रभावी होंगी। मैं यह भी जानता हूं कि बीच के ओवरों में कैसे बल्लेबाजी करनी है।’’ एक ऑलराउंडर के रूप में दुबे को कई बार हार्दिक पांड्या की चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुंबई के इस ऑलराउंडर ने जोर देकर कहा कि उनके बीच किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘हार्दिक मेरे भाई की तरह हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं, क्योंकि आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका अनुभव मुझसे कहीं अधिक है। मेरा प्रयास हमेशा उनसे कुछ न कुछ सीख लेना होता है।’’

दुबे ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले आगामी मैच के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘चाहे मैं यूएई के खिलाफ खेल रहा हूं या पाकिस्तान के खिलाफ, मैं अपने कोच गौती भाई (गंभीर) की बातों पर अमल करने की कोशिश करता हूं। जब आप भारत के लिए खेलते हैं, तो आपको देश के लिए कुछ अच्छा करने का अवसर मिलता है।’’

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।