शाहिद अफरीदी का मोहसिन नकवी को अल्टीमेटम, PCB चेयरमैन की कुर्सी छोड़ दो या फिर...

मोहसिन नकवी इन दिनों अपनी हरकतों की वजह से क्रिकेट के गलियारे में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वे इस समय एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। मोहसिन नकवी को शाहिद अफरीदी ने हिदायत दी है कि वे एक पद पर रहें।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी इन दिनों अपनी हरकतों की वजह से क्रिकेट के गलियारे में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वे इस समय एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। मोहसिन नकवी को लेकर उस समय विवाद खड़ा हो गया था, जब भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराने के बाद उनसे एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ली थी। भारतीय मीडिया ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में भी मोहसिन नकवी को लेकर नकारात्मक खबरें चल रही हैं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने मोहसिन नकवी को अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो वे पीसीबी के चीफ बने रहें या फिर गृह मंत्रालय पर ध्यान दें।

मोहसिन नकवी को उस समय जलील होना पड़ा था, जब भारतीय टीम ने उनसे एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ली थी। इसके पीछे का कारण ये था कि भारतीय खिलाड़ी इस बात से नाखुश थे, क्योंकि नकवी ने कई भारत विरोधी बयान दिए थे। इस सबके बीच 2024 में पीसीबी चीफ की कुर्सी संभालने वाले नकवी को लेकर शाहिद अफरीदी का बयान सामने आया है और उन्होंने डिमांड कर दी है कि वे पीसीबी चेयरमैन की कुर्सी को छोड़ दें, क्योंकि इससे टीम को कोई लाभ नहीं मिल रहा है या फिर अपने सलाहकारों को सुनना बंद कर दें।

शाहिद अफरीदी ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट पर कहा, "नकवी साहब से मेरी यही गुजारिश या सलाह है कि ये दोनों बहुत अहम पद हैं और ये बड़े काम हैं, जिनमें समय लगता है। पीसीबी गृह मंत्रालय से बिल्कुल अलग है, इसलिए इसे अलग ही रखा जाना चाहिए।" अफरीदी ने स्वीकार किया कि यह कोई आसान कदम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि यह ऐसा कदम है जिसे पाकिस्तान क्रिकेट में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "यह एक बड़ा फैसला होगा और इसे जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट को विशेष ध्यान और समय की आवश्यकता है...नकवी पूरी तरह से सलाहकारों पर निर्भर नहीं रह सकते।"