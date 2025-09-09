सेदिकुल्लाह अटल ने T20 एशिया कप 2025 के पहले ही मैच में कर दिया धमाका, जड़ दिया पहला अर्धशतक
सेदिकुल्लाह अटल ने टी20 एशिया कप 2025 के पहले ही मैच में कमाल कर दिया। उन्होंने इस सीजन का पहला अर्धशतक जड़ा है। अफगानिस्तान के इस ओपनर ने हॉन्ग कॉन्ग चीन के खिलाफ अर्धशतक जड़ा और अपनी टीम के लिए एक स्पिन फ्रेंडली पिच पर लड़ते रहे। सेदिकुल्लाह की पारी अर्धशतक तक धीमी जरूर है, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के लिए एक छोर संभालकर स्कोर को 100 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। वे टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अर्धशतक जड़ने वाले अफगानिस्तान के छठे बल्लेबाज बन गए हैं।
बाएं हाथ के बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल ने 41 गेंदों में 5 चौके और एक छक्के की मदद से अर्धशतक पूरा किया, जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका तीसरा और एशिया कप के इतिहास का पहला अर्धशतक है। इस पारी में भले ही उनका स्ट्राइक रेट 122 के करीब का था, लेकिन देखने वाली बात ये थी कि उनकी टीम विकेट गंवाती जा रही थी और रन बनाने के लिए अबू धाबी की पिच पर संघर्ष करना पड़ रहा था। अटल से पहले अफगानिस्तान के लिए नूर अली जादरान, करीम सादिक, इब्राहिम जादरान, रहमनुल्लाह गुरबाज, और नजीबुल्लाह जादरान ने अर्धशतकीय पारियां टी20 एशिया कप में खेली हैं।
सेदिकुल्लाह अटल की जिम्मेदारी उस समय और ज्यादा बढ़ गई थी, जब उनके साथी सलामी बल्लेबाज रहमनुल्लाह गुरबाज 8 और इब्राहिम जादरान 1 रन बनाकर आउट हो गए थे और स्कोर टीम का 26/2 हो चुका था। ऐसे में उन्होंने मोहम्मद नबी के साथ एक साझेदारी करके टीम के स्कोर को पहले 70 के पार पहुंचाया और फिर छोटी सी साझेदारी गुलबदीन के साथ भी की। हालांकि, अजमतुल्लाह उमरजई के साथ उनकी साझेदारी थोड़ी तेज गति से आई, क्योंकि उन्होंने काफी तेज गति से रन बनाए। खबर लिखे जाने तक अफगानिस्तान का स्कोर 150 के पार पहुंच गया था। अटल 70 रनों के करीब बल्लेबाजी कर रहे थे।
