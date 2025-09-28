Sanju Samson on brink of 2 historic feat in Asia Cup 2025 final as wicketkeeper for India IND vs PAK Final: संजू सैमसन के निशाने पर 2 बड़े रिकॉर्ड, खत्म हो जाएगी धोनी और पंत का बादशाहत, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupSanju Samson on brink of 2 historic feat in Asia Cup 2025 final as wicketkeeper for India

IND vs PAK Final: संजू सैमसन के निशाने पर 2 बड़े रिकॉर्ड, खत्म हो जाएगी धोनी और पंत का बादशाहत

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के पास एशिया कप 2025 के फाइनल में एक नहीं, बल्कि दो बड़े रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। सैमसन एशिया कप में दमदार टच में नजर आए हैं। वे एक अर्धशतक ओमान के खिलाफ जड़ चुके हैं। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 11:07 AM
share Share
Follow Us on
IND vs PAK Final: संजू सैमसन के निशाने पर 2 बड़े रिकॉर्ड, खत्म हो जाएगी धोनी और पंत का बादशाहत

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के पास एशिया कप 2025 के फाइनल में एक नहीं, बल्कि दो बड़े रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। संजू सैमसन बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा छक्के एक टूर्नामेंट में लगाने वाले पहले भारतीय बन सकते हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज भी। इस तरह वह महान विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी और ऋषभ पंत जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। एशिया कप 2025 का फाइनल आज यानी 28 सितंबर को भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ दुबई के मैदान पर खेलना है।

संजू सैमसन इस एशिया कप 2025 में अब तक 6 मैचों की 3 पारियों में 36 के औसत से 108 रन बना चुके हैं, जिसमें एक अर्धशतक और पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ ताबड़तोड़ 39 रनों की पारी शामिल है। दो पारियां उन्होंने नंबर पांच पर और एक पारी नंबर तीन पर खेली है, जिसमें ओमान के खिलाफ अर्धशतक उन्होंने जड़ा था। शुभमन गिल के कमबैक की वजह से उनको ओपनिंग स्लॉट से हटना पड़ा है, जहां वे लगातार दमदार प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे। 3 शतक भी उन्होंने 10 मैचों के भीतर ओपनर के तौर पर जड़े थे।

ये भी पढ़ें:फाइनल में खूंखार हो जाता है पाकिस्तान, दे चुका है 3 जख्म; सावधान रहें सूर्या

अगर संजू सैमसन एशिया कप 2025 के फाइनल में एक छक्का जड़ देते हैं तो वे एक टी20 टूर्नामेंट में भारत के लिए कम से कम 7 छक्के जड़ने वाले पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन जाएंगे। धोनी ने 2009 के टी20 वर्ल्ड कप में और पंत ने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में 6-6 छक्के जड़े थे। इसकी बराबरी सैमसन कर चुके हैं। अगर उन्होंने इस खिताबी मैच में 64 रनों की पारी खेली तो वह भारत के लिए किसी भी टी20 मल्टी नेशन टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन जाएंगे। ICC T20 World Cup 2024 में ऋषभ पंत ने 171 रन बनाए थे। वहीं, एमएस धोनी ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में कुल 154 रन बनाए थे। इसके अलावा सैमसन 1000 टी20आई रनों से 31 रन दूर हैं। इस उपलब्धि को वे हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे।

Sanju Samson Team India India Vs Pakistan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।