IND vs PAK Final: संजू सैमसन के निशाने पर 2 बड़े रिकॉर्ड, खत्म हो जाएगी धोनी और पंत का बादशाहत

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के पास एशिया कप 2025 के फाइनल में एक नहीं, बल्कि दो बड़े रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। संजू सैमसन बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा छक्के एक टूर्नामेंट में लगाने वाले पहले भारतीय बन सकते हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज भी। इस तरह वह महान विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी और ऋषभ पंत जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। एशिया कप 2025 का फाइनल आज यानी 28 सितंबर को भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ दुबई के मैदान पर खेलना है।

संजू सैमसन इस एशिया कप 2025 में अब तक 6 मैचों की 3 पारियों में 36 के औसत से 108 रन बना चुके हैं, जिसमें एक अर्धशतक और पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ ताबड़तोड़ 39 रनों की पारी शामिल है। दो पारियां उन्होंने नंबर पांच पर और एक पारी नंबर तीन पर खेली है, जिसमें ओमान के खिलाफ अर्धशतक उन्होंने जड़ा था। शुभमन गिल के कमबैक की वजह से उनको ओपनिंग स्लॉट से हटना पड़ा है, जहां वे लगातार दमदार प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे। 3 शतक भी उन्होंने 10 मैचों के भीतर ओपनर के तौर पर जड़े थे।