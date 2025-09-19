संजू सैमसन को टाइम पर मिली बैटिंग, मगर टाइमिंग के लिए तरसे; फिर भी ठोक दी फिफ्टी

संजू सैमसन को आज के एशिया कप 2025 मैच में टाइम पर बैटिंग मिली, लेकिन उनके बल्ले से दमदार टाइमिंग देखने को नहीं मिली। हालांकि, अच्छी बात ये रही कि उन्होंने फिर भी अपनी टीम के लिए फिफ्टी ठोक दी।

एशिया कप 2025 का आखिरी लीग मैच इंडिया और ओमान के बीच खेला गया। इस मैच को लेकर कहा जा रहा था कि ये सुपर 4 से पहले इंडिया का अभ्यास मैच है। भारत ने इस मैच को इस तरह खेला भी। पहले तो टीम में दो बदलाव किए और संजू सैमसन को नंबर तीन पर बल्लेबाजी के लिए भेज दिया। अभी तक दो मैचों में उनको नंबर 5 पर स्लॉट किया गया था, लेकिन उन मैचों में बल्लेबाजी नहीं आई थी। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले सुपर 4 के मैच से पहले संजू सैमसन को गेम टाइम दिया जाना जरूरी थी और टीम मैनेजमेंट ने ऐसा किया। संजू सैमसन ने भी इस मौके को भुनाया।

संजू सैमसन को टाइम पर बल्लेबाजी तो मिली, क्योंकि वे टॉप ऑर्डर में ही सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। हालांकि, वे इस मैच में ज्यादातर समय गेंद को टाइम करने में असफल रहे। 41 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। 126.83 का स्ट्राइक रेट उनका अर्धशतक तक था, जबकि 45 गेंदों में वे 56 रन बनाकर आउट हो गए। पारी के आखिर में उनका स्ट्राइक रेट 124.44 का रह गया। परिस्थितियां बल्लेबाजी के लिए उतनी अनुकूल नहीं थी, लेकिन सैमसन पूरी पारी के दौरान टाइमिंग खोजते रहे।