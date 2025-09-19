Sanju Samson got the opportunity to bat at top but struggled with timing still hit fifty vs Oman in Asia Cup 2025 Match संजू सैमसन को टाइम पर मिली बैटिंग, मगर टाइमिंग के लिए तरसे; फिर भी ठोक दी फिफ्टी, Asia-cup Hindi News - Hindustan
संजू सैमसन को टाइम पर मिली बैटिंग, मगर टाइमिंग के लिए तरसे; फिर भी ठोक दी फिफ्टी

संजू सैमसन को आज के एशिया कप 2025 मैच में टाइम पर बैटिंग मिली, लेकिन उनके बल्ले से दमदार टाइमिंग देखने को नहीं मिली। हालांकि, अच्छी बात ये रही कि उन्होंने फिर भी अपनी टीम के लिए फिफ्टी ठोक दी।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 09:55 PM
एशिया कप 2025 का आखिरी लीग मैच इंडिया और ओमान के बीच खेला गया। इस मैच को लेकर कहा जा रहा था कि ये सुपर 4 से पहले इंडिया का अभ्यास मैच है। भारत ने इस मैच को इस तरह खेला भी। पहले तो टीम में दो बदलाव किए और संजू सैमसन को नंबर तीन पर बल्लेबाजी के लिए भेज दिया। अभी तक दो मैचों में उनको नंबर 5 पर स्लॉट किया गया था, लेकिन उन मैचों में बल्लेबाजी नहीं आई थी। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले सुपर 4 के मैच से पहले संजू सैमसन को गेम टाइम दिया जाना जरूरी थी और टीम मैनेजमेंट ने ऐसा किया। संजू सैमसन ने भी इस मौके को भुनाया।

संजू सैमसन को टाइम पर बल्लेबाजी तो मिली, क्योंकि वे टॉप ऑर्डर में ही सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। हालांकि, वे इस मैच में ज्यादातर समय गेंद को टाइम करने में असफल रहे। 41 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। 126.83 का स्ट्राइक रेट उनका अर्धशतक तक था, जबकि 45 गेंदों में वे 56 रन बनाकर आउट हो गए। पारी के आखिर में उनका स्ट्राइक रेट 124.44 का रह गया। परिस्थितियां बल्लेबाजी के लिए उतनी अनुकूल नहीं थी, लेकिन सैमसन पूरी पारी के दौरान टाइमिंग खोजते रहे।

सैमसन ने कई टाइमिंग वाले शॉट हाथों में गए, जबकि कुछ मौके भी उनको मिले। इसका भी कारण टाइमिंग ही था। कुछ खराब फील्डिंग के कारण भी उनको रन मिले, लेकिन कुलमिलाकर उनकी बल्लेबाजी तूफानी तो नहीं थी, लेकिन कुछ आकर्षक शॉट उन्होंने सामने की ओर स्पिनरों के खिलाफ जड़े। उन्हीं के इस अर्धशतक की बदौलत और अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल और तिलक वर्मा के कैमियो की मदद से भारत 188 रनों तक पहुंचने में सफल रहा। सूर्यकुमार यादव 8 विकेट गिरने तक बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे।

Sanju Samson Asia Cup 2025

