संजू सैमसन को मिली बड़ी राहत, एशिया कप 2025 के पहले मैच में कप्तान सूर्या ने रखा पूरा 'ख्याल'

एशिया कप 2025 के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ था तो उस समय चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि संजू सैमसन अब ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि शुभमन गिल की वापसी हो रही है। ऐसे में कहा गया कि संजू सैमसन को अब प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना होगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर या फिनिशर के तौर पर उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हालांकि, जब एशिया कप 2025 का पहला मैच भारत खेलने उतरा तो यूएई के खिलाफ संजू सैमसन भी टीम का हिस्सा थे और विकेटकीपर बैटर के तौर पर नंबर 5 पर स्लॉट थे।

संजू सैमसन को जब प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया तो बात ये भी उठी कि वे नंबर तीन पर खेल सकते हैं। हालांकि, नंबर तीन पर सूर्यकुमार यादव उतरे। संजू सैमसन ने पैड भी नहीं पहने थे, क्योंकि तिलक वर्मा भी लाइन में थे। हालांकि, अच्छी बात ये रही कि संजू सैमसन को हाल ही में खेली गई केरला क्रिकेट लीग और पिछले साल 10 मैचों में जड़े 3 शतकों की बदौलत टी20 टीम में प्लेइंग इलेवन में बने रहने का इनाम मिला। अभिषेक शर्मा के साथ उपकप्तान शुभमन गिल ने ओपनिंग की। जितेश शर्मा को बाहर बैठना पड़ा।