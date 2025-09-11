संजू सैमसन को मिली बड़ी राहत, एशिया कप 2025 के पहले मैच में कप्तान सूर्या ने रखा पूरा 'ख्याल'

संजू सैमसन को मिली बड़ी राहत, एशिया कप 2025 के पहले मैच में कप्तान सूर्या ने रखा पूरा 'ख्याल'
एशिया कप 2025 का पहला मैच भारत खेलने उतरा तो यूएई के खिलाफ संजू सैमसन भी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे। वे इस टूर्नामेंट में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर नंबर 5 या 6 पर नजर आने वाले हैं।
एशिया कप 2025 के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ था तो उस समय चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि संजू सैमसन अब ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि शुभमन गिल की वापसी हो रही है। ऐसे में कहा गया कि संजू सैमसन को अब प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना होगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर या फिनिशर के तौर पर उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हालांकि, जब एशिया कप 2025 का पहला मैच भारत खेलने उतरा तो यूएई के खिलाफ संजू सैमसन भी टीम का हिस्सा थे और विकेटकीपर बैटर के तौर पर नंबर 5 पर स्लॉट थे।
संजू सैमसन को जब प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया तो बात ये भी उठी कि वे नंबर तीन पर खेल सकते हैं। हालांकि, नंबर तीन पर सूर्यकुमार यादव उतरे। संजू सैमसन ने पैड भी नहीं पहने थे, क्योंकि तिलक वर्मा भी लाइन में थे। हालांकि, अच्छी बात ये रही कि संजू सैमसन को हाल ही में खेली गई केरला क्रिकेट लीग और पिछले साल 10 मैचों में जड़े 3 शतकों की बदौलत टी20 टीम में प्लेइंग इलेवन में बने रहने का इनाम मिला। अभिषेक शर्मा के साथ उपकप्तान शुभमन गिल ने ओपनिंग की। जितेश शर्मा को बाहर बैठना पड़ा।
एशिया कप 2025 से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी कहा था कि वे संजू सैमसन का ख्याल रखेंगे। सैमसन को टीम में ही नहीं, बल्कि अब प्लेइंग इलेवन मे जगह मिल गई है। हालांकि, उन पर दबाव होगा कि वे हर मैच में बेहतर प्रदर्शन करें। हालांकि,ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस नंबर पर सैमसन फिलहाल स्लॉट हैं, उस नंबर पर या तो 2-4 ओवर के लिए बल्लेबाजी आती है या फिर कभी कभार पावरप्ले में ही आपको उतरना होता है और मैच बचाऊ पारी खेलनी होती है। ऐसी परिस्थितियों में सैमसन का खेल कैसा रहेगा, ये वक्त बताएगा। पहले मैच में उनकी बल्लेबाजी की जरूरत पड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि यूएई ने 60 रन भी नहीं बनाए थे।
