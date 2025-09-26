संजू सैमसन ने T20 एशिया कप 2025 में जड़े 6 छक्के, तोड़ डाला एमएस धोनी का ये बड़ा रिकॉर्ड

संजू सैमसन एक T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने एमएस धोनी और ऋषभ पंत जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है, जो पंत और धोनी से आगे निकले गए हैं।

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने टी20 एशिया कप 2025 के सुपर 4 के आखिरी मैच में कमाल की पारी खेली। उन्होंने नंबर पांच पर बल्लेबाजी की और कमाल का कैमियो खेलकर टीम को दमदार मंच बड़े स्कोर के लिए दिया। इस दौरान उन्होंने तीन छक्के जड़े और इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वे टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। एमएस धोनी के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था।

संजू सैमसन टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में 6 छक्के जड़ चुके हैं और इस तरह वह एमएस धोनी से आगे निकल गए हैं। दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत भी कुछ-कुछ मैच टी20 एशिया कप के खेले हैं, लेकिन वे एक भी छक्का नहीं जड़ पाए थे। एमएस धोनी ने टी20 एशिया कप 2016 में कुल 4 छक्के जड़े थे, जबकि 2025 के सीजन में संजू सैमसन 6 छक्के जड़ चुके हैं। सैमसन ने श्रीलंका के खिलाफ 23 गेंदों में 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली।

इसके अलावा संजू सैमसन भारत के तीसरे ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने एक टी20 टूर्नामेंट में 6 छक्के जड़े हैं। एमएस धोनी ने ये करिश्मा टी20 वर्ल्ड कप 2009 में किया था, जबकि ऋषभ पंत ने 2024 के टी20 विश्व कप में 6 छक्के जड़े थे। हालांकि, टी20 एशिया कप में 5 या इससे ज्यादा छक्के जड़ने वाले सैमसन इकलौते भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं।