एशिया कप 2025 में हिल जाएगा संजू सैमसन का कॉन्फिडेंस, पूर्व क्रिकेटर ने किया बड़ा दावा

एशिया कप 2025 में संजू सैमसन का कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। उनको नंबर 5 पर खिलाया जा रहा है, जहां वे फिट नहीं बैठते। इस तरह श्रेयस अय्यर के लिए जगह बनाई जा रही है। पूर्व क्रिकेटर ने इस तरह का दावा किया है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 12 Sep 2025 12:57 PM
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर रहे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने संजू सैमसन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। श्रीकांत का कहना है कि संजू सैमसन का कॉन्फिडेंस एशिया कप 2025 में हिल जाएगा। संजू सैमसन एशिया कप 2025 में नंबर 5 पर स्लॉट किए गए हैं। इसको लेकर श्रीकांत का दावा है कि श्रेयस अय्यर के लिए जगह बनाने की कोशिश हो रही है। यूएई के खिलाफ मैच से पहले कहा जा रहा था कि जितेश शर्मा विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, लेकिन सैमसन ने वह मैच खेला। टीम शीट में वह बल्लेबाजी क्रम में नंबर 5 पर थे।

शुभमन गिल को जब से टी20 टीम का उपकप्तान बनाया गया है, तभी से इस बात की पुष्टि हो गई थी कि वे अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। संजू सैमसन के लिए टॉप 4 में जगह नहीं है। ऐसे में उनको बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 5 से लेकर 7 तक उन्होंने कुछ मौकों पर बल्लेबाजी की है, लेकिन वे सफल नहीं रहे। उधर, श्रेयस अय्यर जो नंबर चार और पांच पर खेल सकते हैं, उनको मौका नहीं दिया गया। इसके लिए सिलेक्टर्स की आलोचना हो रही है, लेकिन श्रीकांत ने एक बम फोड़ दिया है।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "मुझे लगता है कि संजू को पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी कराकर, वे श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी का रास्ता बना रहे हैं। संजू ने पांचवें नंबर पर ज्यादा बल्लेबाजी नहीं की है और उन्हें उस नंबर पर बल्लेबाजी भी नहीं करनी चाहिए। इससे पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने का उनका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। मैं उनके लिए ज्यादा खुश नहीं हूं। संजू को मैं चेतावनी दूंगा कि यह उनका आखिरी मौका है। मैं उन्हें यह भी बता दूंगा कि अगर वह इस नंबर पर अगली तीन पारियों में रन नहीं बना पाए, तो श्रेयस अय्यर उनकी जगह ले लेंगे।"

पूर्व भारतीय कप्तान ने आगे कहा, "वे संजू सैमसन को मध्यक्रम में खिला रहे हैं। क्या वे उन्हें फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? नहीं। वे हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे होंगे। तो, सैमसन पांचवें नंबर पर खेलेंगे। क्या वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे? यह एक सवालिया निशान है। आपने संजू सैमसन को जितेश शर्मा से आगे रखा है। इस एशिया कप के लिए तो यह ठीक है, लेकिन टी20 विश्व कप में क्या होगा?" पहले मैच में सैमसन की बल्लेबाजी तक नहीं आई।

Sanju Samson Asia Cup 2025 Shreyas Iyer

