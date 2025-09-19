दुनिथ वेल्लालागे के पिता के जाने पर सनत जयसूर्या का इमोशनल पोस्ट- मैं तुम्हारे लिए पिता की तरह रहूंगा
श्रीलंका क्रिकेट टीम के कोच और पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या ने उभरते क्रिकेट स्टार दुनिथ वेल्लालागे के पिता सुरंगा वेल्लालागे के निधन पर एक भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने कहा है कि वह दुनिथ के लिए पिता की तरह रहेंगे।
श्रीलंका की टीम के उभरते खिलाड़ी दुनिथ वेल्लालागे गुरुवार 18 सितंबर को एशिया कप 2025 के ग्रुप बी के आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे। इस मैच में उन्होंने आखिरी ओवर फेंका था, जिसमें पांच छक्के मोहम्मद नबी ने जड़ दिए थे। इस ओवर के गम से वे शायद निकल ही रहे होंगे, क्योंकि श्रीलंका की टीम ने ये मैच जीत लिया था, लेकिन उनको शायद नहीं पता था कि मैच खत्म होते ही उनको एक बहुत बुरी और दिल को तोड़ देने वाली खबर मिलने वाली है। ये खबर थी उनके पिता के निधन की, जिससे सिर्फ दुनिथ वेल्लालागे ही नहीं, बल्कि श्रीलंका की टीम भी स्तब्ध है। उधर, टीम के हेड कोच और पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या ने कहा है कि वह दुनिथ वेल्लालागे के लिए अब पिता जैसी भूमिका निभाएंगे।
दुनिथ वेल्लालागे के पिता सुरंगा वेल्लालागे के निधन पर सनत जयसूर्या ने पोस्ट किया, "सुरंगा वेल्लालागे के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वे एक पिता, एक क्रिकेटर और एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे बेटे का पालन-पोषण किया जिस पर पूरे देश को गर्व है। दुनिथ, आपके पिता स्वयं एक क्रिकेटर थे और उन्हें अपने बेटे पर सचमुच गर्व हो सकता है। उनके मूल्य, खेल के प्रति उनका प्रेम और उनकी भावनाएं आपके माध्यम से जीवित हैं। मैं जानता हूं कि आप कितने मजबूत हैं और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप श्रीलंका के लिए कई मैच जीतकर उन्हें गौरवान्वित करते रहेंगे।"
उन्होंने आगे लिखा, "इस कठिन क्षण में, कृपया याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं एक पिता की तरह आपके साथ रहूंगा—आपको मार्गदर्शन दूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा और हर कदम पर आपका साथ दूंगा। पूरी टीम, पूरा देश और इस खेल से प्यार करने वाला हर व्यक्ति आपके साथ है। यह क्षण हम सभी को याद दिलाता है कि श्रीलंकाई लोगों में क्रिकेट के लिए कितना जुनून है—यह सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एक परिवार है जो सुख-दुख में साथ खड़ा रहता है। ईश्वर आपके पिता की आत्मा को शांति दे, और आपको अपने आस-पास के प्यार में शक्ति मिले।"
