फखर जमां को आउट मानने के लिए तैयार नहीं कप्तान सलमान अली आगा, बोले- मुझे लगता है कि गेंद…

एशिया कप 2025 के सुपर 4 के मैच में इंडिया के खिलाफ फखर जमां को आउट मानने के लिए पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा तैयार नहीं। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि गेंद बाउंस करके गई थी। हालांकि, अंपायर पर वे सवाल नहीं उठा रहे।

पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी टीम के ओपनर फखर जमां एशिया कप 2025 के सुपर 4 के मैच में भारत के खिलाफ आउट थे। फखर जमां का कैच विकेट के पीछे विकेटकीपर संजू सैमसन ने पकड़ा था। हार्दिक पांड्या गेंदबाज थे। कैच पूरी तरह साफ नहीं था। ऐसे में मैदानी अंपायरों ने थर्ड अंपायर की मदद ली और थर्ड अंपायर ने पाया कि कैच क्लियर है। हालांकि, पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि उनको लगता है कि गेंद विकेटकीपर से पहले जमीन को छूकर गई थी।

सलमान अली आगा से जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इस कैच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मुझे फैसले के बारे में नहीं पता। जाहिर है, यह अंपायर का काम है। अंपायर गलतियां कर सकते हैं और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गेंद विकेटकीपर के पास जाने से पहले ही बाउंस कर गई थी, लेकिन हो सकता है मैं गलत होऊं। मुझे नहीं पता। आप कह सकते हैं कि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर वो पूरे पावरप्ले में बल्लेबाजी करते, तो शायद हम 190 रन बना लेते, लेकिन हां, ये अंपायर का फैसला है और वो गलतियां कर सकते हैं। मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से, गेंद विकेटकीपर तक पहुंचने से पहले ही बाउंस कर गई थी।"