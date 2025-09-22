Salman Ali Agha on Fakhar Zaman caught behind Sanju Samson For me ball bounced before keeper फखर जमां को आउट मानने के लिए तैयार नहीं कप्तान सलमान अली आगा, बोले- मुझे लगता है कि गेंद…, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupSalman Ali Agha on Fakhar Zaman caught behind Sanju Samson For me ball bounced before keeper

एशिया कप 2025 के सुपर 4 के मैच में इंडिया के खिलाफ फखर जमां को आउट मानने के लिए पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा तैयार नहीं। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि गेंद बाउंस करके गई थी। हालांकि, अंपायर पर वे सवाल नहीं उठा रहे। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 01:14 PM
पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी टीम के ओपनर फखर जमां एशिया कप 2025 के सुपर 4 के मैच में भारत के खिलाफ आउट थे। फखर जमां का कैच विकेट के पीछे विकेटकीपर संजू सैमसन ने पकड़ा था। हार्दिक पांड्या गेंदबाज थे। कैच पूरी तरह साफ नहीं था। ऐसे में मैदानी अंपायरों ने थर्ड अंपायर की मदद ली और थर्ड अंपायर ने पाया कि कैच क्लियर है। हालांकि, पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि उनको लगता है कि गेंद विकेटकीपर से पहले जमीन को छूकर गई थी।

सलमान अली आगा से जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इस कैच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मुझे फैसले के बारे में नहीं पता। जाहिर है, यह अंपायर का काम है। अंपायर गलतियां कर सकते हैं और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गेंद विकेटकीपर के पास जाने से पहले ही बाउंस कर गई थी, लेकिन हो सकता है मैं गलत होऊं। मुझे नहीं पता। आप कह सकते हैं कि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर वो पूरे पावरप्ले में बल्लेबाजी करते, तो शायद हम 190 रन बना लेते, लेकिन हां, ये अंपायर का फैसला है और वो गलतियां कर सकते हैं। मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से, गेंद विकेटकीपर तक पहुंचने से पहले ही बाउंस कर गई थी।"

तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर फखर जमां कैच आउट हुए थे। वे 9 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए थे। संजू सैमसन ने कैच पकड़ने के बाद ही क्लैम कर दिया था कि उन्होंने कैच पकड़ लिया है। हालांकि, फखर जमां क्रीज पर खड़े रहे और मैदानी अंपायर ने तीसरे अंपायर को फैसला रेफर किया। थर्ड अंपायर ने पाया कि गेंद जब बाउंस हुई थी तो उस समय संजू सैमसन के ग्लव्स गेंद के नीचे थे। इसलिए यह क्लियर कैच है। जल्द ही बड़े स्क्रीन पर आउट का फैसला आ गया और फखर जमां को पवेलियन लौटना पड़ा।

Fakhar Zaman India Vs Pakistan Asia Cup 2025

