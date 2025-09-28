Sahibzada Farhan smash fifty in asia cup 2025 final too for Pakistan vs India but could not go for gun celebration साहिबजादा फरहान ने फाइनल में जड़ी फिफ्टी, गन सेलिब्रेशन के लिए साथी खिलाड़ियों ने उकसाया; मगर…, Asia-cup Hindi News - Hindustan
साहिबजादा फरहान ने फाइनल में जड़ी फिफ्टी, गन सेलिब्रेशन के लिए साथी खिलाड़ियों ने उकसाया; मगर…

India vs Pakistan Live Score: साहिबजादा फरहान ने टीम इंडिया के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल में भी फिफ्टी जड़ी। उन्होंने सुपर 4 के मैच में भी टीम इंडिया के खिलाफ अर्धशतक जड़ा था। हालांकि, वह गन सेलिब्रेशन इस बार नहीं कर सके।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 08:58 PM
India vs Pakistan Live Score: पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने टीम इंडिया के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल में अर्धशतक जड़ा। उन्होंने सुपर 4 के मैच में भी टीम इंडिया के खिलाफ अर्धशतक जड़ा था। हालांकि, वह इस बार गन सेलिब्रेशन करते नजर नहीं आए, क्योंकि उनको आईसीसी से इसके लिए फटकार पड़ी है। साहिबजादा फरहान को पाकिस्तान के खिलाड़ियों और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस ने गन सेलिब्रेशन के लिए उकसाने की खूब कोशिश की, लेकिन वह साधारण सा सेलिब्रेशन ही करते नजर आए।

दाएं हाथ के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 36 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि वे 38 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हो गए। 5 चौके और 3 छक्कों उन्होंने अपनी इस पारी में जड़े। स्ट्राइक रेट उनका 150 का था। वरुण चक्रवर्ती ने उनको तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराया। कुछ ऐसी ही पारी उन्होंने भारत के खिलाफ सुपर 4 के मैच में जड़ी थी। हालांकि, उस मैच में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में पाकिस्तान को शुरुआत उन्होंने अच्छी दिलाई है।

टी20 एशिया कप 2025 में 7 मैचों की 7 पारियों में साहिबजादा फरहान ने कुल 217 रन बनाए। उनका औसत इस टूर्नामेंट में 31 का था। उनका स्ट्राइक रेट 116.04 का रहा। 14 चौके और 11 छक्के एशिया कप में साहिबजादा फरहान के बल्ले से निकले। वह एशिया कप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में अभी के लिए टॉप 3 में हैं, लेकिन वे टॉप 5 में फाइनल के बाद बने रहेंगे, क्योंकि अभी भारत और पाकिस्तान के कुछ और बल्लेबाजों की बल्लेबाजी आनी है, जो टॉप स्कोरर की रेस में हैं। हालांकि, अभिषेक शर्मा अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 300 से ज्यादा रन 6 पारियों में बनाए हैं। फाइनल में उनकी बल्लेबाजी अभी आनी है।

