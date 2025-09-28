साहिबजादा फरहान ने फाइनल में जड़ी फिफ्टी, गन सेलिब्रेशन के लिए साथी खिलाड़ियों ने उकसाया; मगर…

India vs Pakistan Live Score: साहिबजादा फरहान ने टीम इंडिया के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल में भी फिफ्टी जड़ी। उन्होंने सुपर 4 के मैच में भी टीम इंडिया के खिलाफ अर्धशतक जड़ा था। हालांकि, वह गन सेलिब्रेशन इस बार नहीं कर सके।

India vs Pakistan Live Score: पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने टीम इंडिया के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल में अर्धशतक जड़ा। उन्होंने सुपर 4 के मैच में भी टीम इंडिया के खिलाफ अर्धशतक जड़ा था। हालांकि, वह इस बार गन सेलिब्रेशन करते नजर नहीं आए, क्योंकि उनको आईसीसी से इसके लिए फटकार पड़ी है। साहिबजादा फरहान को पाकिस्तान के खिलाड़ियों और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस ने गन सेलिब्रेशन के लिए उकसाने की खूब कोशिश की, लेकिन वह साधारण सा सेलिब्रेशन ही करते नजर आए।

दाएं हाथ के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 36 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि वे 38 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हो गए। 5 चौके और 3 छक्कों उन्होंने अपनी इस पारी में जड़े। स्ट्राइक रेट उनका 150 का था। वरुण चक्रवर्ती ने उनको तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराया। कुछ ऐसी ही पारी उन्होंने भारत के खिलाफ सुपर 4 के मैच में जड़ी थी। हालांकि, उस मैच में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में पाकिस्तान को शुरुआत उन्होंने अच्छी दिलाई है।