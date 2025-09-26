धोनी और विराट को ढाल बना रहा ‘आतंकी सोच' वाला पाकिस्तानी बल्लेबाज, फिर भी चल सकता है ICC का हंटर

एमएस धोनी और विराट कोहली को अपने बचाव के लिए ढाल बना रहा है 'आतंकी सोच वाला’ पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान। हालांकि, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आईसीसी का हंटर उस पर चल सकता है।

एशिया कप 2025 के सुपर 4 के मैच में टीम इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के 'गनशॉट' सेलिब्रेशन पर मचा बवाल अब एक नए मोड़ पर आ गया है। 21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस हाई-वोल्टेज मैच के दौरान साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक पूरा करने के बाद बैट को इस तरह से पकड़ा था, जैसे वह बंदूक पकड़कर गोली चला रहे हैं। इस इशारे पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने आपत्ति जताते हुए आईसीसी में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। भारत की शिकायत थी कि यह इशारा राजनीतिक रूप से भड़काऊ हो सकता है। इस पर अब ऐक्शन हुआ है और इस मामले की सुनवाई हुई है। हालांकि, साहिबजादा फरहान ने एमएस धोनी और विराट कोहली को अपनी ढाल बनाने की कोशिश की है।

बीसीसीआई की शिकायत पर शुक्रवार 26 सितंबर को आईसीसी के समक्ष सुनवाई हुई, जिसमें साहिबजादा फरहान ने अपने बचाव में मजबूत तर्क पेश किए हैं। इंडिया टुडे को सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि सलामी बल्लेबाज फरहान ने स्पष्ट किया कि उनके इस 'गन शॉट' सेलिब्रेशन का कोई भी राजनीतिक मकसद नहीं था और न ही उनका इरादा किसी को भड़काना था। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल एक व्यक्तिगत जश्न का तरीका था, जिसे गलत समझा गया। इसके बाद उन्होंने विराट और धोनी का जिक्र किया।

अपने बचाव को पुख्ता करते हुए साहिबजादा फरहान ने इस तरह के सेलिब्रेशन के लिए पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली का उदाहरण पेश किया। उन्होंने आईसीसी के सामने उल्लेख किया कि धोनी और कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी भी अतीत में इस तरह का सेलिब्रेशन कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वे पठान हैं और उनके यहां इस तरह की संस्कृति है। उनके समुदाय में इस तरह जश्न मनाने का तरीका है। हालांकि, आईसीसी का हंटर अभी भी चल सकता है।