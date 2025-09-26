Sahibzada Farhan says gunshot gesture not political in ICC hearing MS Dhoni and Virat Kohli have done same धोनी और विराट को ढाल बना रहा ‘आतंकी सोच' वाला पाकिस्तानी बल्लेबाज, फिर भी चल सकता है ICC का हंटर, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupSahibzada Farhan says gunshot gesture not political in ICC hearing MS Dhoni and Virat Kohli have done same

धोनी और विराट को ढाल बना रहा ‘आतंकी सोच' वाला पाकिस्तानी बल्लेबाज, फिर भी चल सकता है ICC का हंटर

एमएस धोनी और विराट कोहली को अपने बचाव के लिए ढाल बना रहा है 'आतंकी सोच वाला’ पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान। हालांकि, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आईसीसी का हंटर उस पर चल सकता है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 05:25 PM
share Share
Follow Us on
धोनी और विराट को ढाल बना रहा ‘आतंकी सोच' वाला पाकिस्तानी बल्लेबाज, फिर भी चल सकता है ICC का हंटर

एशिया कप 2025 के सुपर 4 के मैच में टीम इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के 'गनशॉट' सेलिब्रेशन पर मचा बवाल अब एक नए मोड़ पर आ गया है। 21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस हाई-वोल्टेज मैच के दौरान साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक पूरा करने के बाद बैट को इस तरह से पकड़ा था, जैसे वह बंदूक पकड़कर गोली चला रहे हैं। इस इशारे पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने आपत्ति जताते हुए आईसीसी में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। भारत की शिकायत थी कि यह इशारा राजनीतिक रूप से भड़काऊ हो सकता है। इस पर अब ऐक्शन हुआ है और इस मामले की सुनवाई हुई है। हालांकि, साहिबजादा फरहान ने एमएस धोनी और विराट कोहली को अपनी ढाल बनाने की कोशिश की है।

बीसीसीआई की शिकायत पर शुक्रवार 26 सितंबर को आईसीसी के समक्ष सुनवाई हुई, जिसमें साहिबजादा फरहान ने अपने बचाव में मजबूत तर्क पेश किए हैं। इंडिया टुडे को सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि सलामी बल्लेबाज फरहान ने स्पष्ट किया कि उनके इस 'गन शॉट' सेलिब्रेशन का कोई भी राजनीतिक मकसद नहीं था और न ही उनका इरादा किसी को भड़काना था। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल एक व्यक्तिगत जश्न का तरीका था, जिसे गलत समझा गया। इसके बाद उन्होंने विराट और धोनी का जिक्र किया।

ये भी पढ़ें:हारिस राउफ-फरहान पर ICC लगा सकता है जुर्माना, सुनवाई हुई पूरी; जल्द आएगा फैसला

अपने बचाव को पुख्ता करते हुए साहिबजादा फरहान ने इस तरह के सेलिब्रेशन के लिए पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली का उदाहरण पेश किया। उन्होंने आईसीसी के सामने उल्लेख किया कि धोनी और कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी भी अतीत में इस तरह का सेलिब्रेशन कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वे पठान हैं और उनके यहां इस तरह की संस्कृति है। उनके समुदाय में इस तरह जश्न मनाने का तरीका है। हालांकि, आईसीसी का हंटर अभी भी चल सकता है।

साहिबजादा फरहान ने अपना बचाव किया है, लेकिन अब आईसीसी के फैसले का इंतजार है। हालांकि, कहा ये भी जा रहा है कि साहिबजादा फरहान पर अभी भी ऐक्शन लिया जा सकता है, जिसमें मैच फीस काटने, डिमेरिट पॉइंट्स उनके खाते में जोड़ने या आधिकारिक फटकार लगाने जैसी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। बता दें कि टीम इंडिया ने इस मैच को 6 विकेट से जीता था। लीग मैच के बाद जब भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था तब भी खूब बवाल मचा था।

Virat Kohli Ms Dhoni Asia Cup 2025

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।