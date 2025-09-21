पाकिस्तानी साहिबजादा फरहान की शर्मनाक हरकत, 'गन सेलिब्रेशन' से भारतीय खिलाड़ियों को चिढ़ाया

Sahibzada Farhan Gun celebration: पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ सुपर-4 मैच में अर्धशतक जमाया। उन्होंने फिफ्टी जड़ने के बाद 'गन सेलिब्रेशन' किया, जो वायरल हो गया।

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने रविवार को एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ सुपर-4 मैच में अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 45 गेंदों में 58 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और तीन छक्के शामिल हैं। फरहान ने 34 गेंदों में फिफ्टी कंप्लीट की। उन्हें इस दौरान दो जीवनदान मिले। हालांकि, फरहान ने फिफ्टी पूरी होने के बाद एक शर्मनाक हरकत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। दरअसल, 29 वर्षीय पाकिस्तानी ओपनर ने 'गन सेलिब्रेशन' के जरिए भारतीय खिलाड़ियों को चिढ़ाया।

फरहान ने स्पिनर अक्षर पटेल द्वारा डाले गए 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूर किया। यह उनका टी20 इंटरनेशनल में चौथी फिफ्टी है। उन्होंने इसके बाद बल्ले को बंदूक बनाकर जश्न मनाया। उनका इस सेलिब्रेशन पर भारतीय फैंस भड़के हुए हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फरहान ने ना सिर्फ भारतीय टीम बल्कि उसके फैंस को भी चिढ़ा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान बीच बहुत तनाव है। एशिया कप में भी यह तनाव देखने को मिला है। भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया है।