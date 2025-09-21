Sahibzada Farhan Gun celebration Goes Viral After Hitting Fifty in IND vs PAK Super Fours Match पाकिस्तानी साहिबजादा फरहान की शर्मनाक हरकत, 'गन सेलिब्रेशन' से भारतीय खिलाड़ियों को चिढ़ाया, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Sahibzada Farhan Gun celebration: पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ सुपर-4 मैच में अर्धशतक जमाया। उन्होंने फिफ्टी जड़ने के बाद 'गन सेलिब्रेशन' किया, जो वायरल हो गया।

Sun, 21 Sep 2025
पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने रविवार को एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ सुपर-4 मैच में अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 45 गेंदों में 58 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और तीन छक्के शामिल हैं। फरहान ने 34 गेंदों में फिफ्टी कंप्लीट की। उन्हें इस दौरान दो जीवनदान मिले। हालांकि, फरहान ने फिफ्टी पूरी होने के बाद एक शर्मनाक हरकत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। दरअसल, 29 वर्षीय पाकिस्तानी ओपनर ने 'गन सेलिब्रेशन' के जरिए भारतीय खिलाड़ियों को चिढ़ाया।

फरहान ने स्पिनर अक्षर पटेल द्वारा डाले गए 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूर किया। यह उनका टी20 इंटरनेशनल में चौथी फिफ्टी है। उन्होंने इसके बाद बल्ले को बंदूक बनाकर जश्न मनाया। उनका इस सेलिब्रेशन पर भारतीय फैंस भड़के हुए हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फरहान ने ना सिर्फ भारतीय टीम बल्कि उसके फैंस को भी चिढ़ा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान बीच बहुत तनाव है। एशिया कप में भी यह तनाव देखने को मिला है। भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया है।

बता दें कि पाकिस्तान टीम ने टॉस गंवाने के बाद निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 171 रन बटोरे। पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही। हार्दिक पांड्या ने तीसरा ओवर में फखर जमां (15) के रूप में पाकिस्तान को पहला झटका दिया। फरहान ने सईम अयूब (21) के साथ दूसरे विकेट के लिए 71 रनों की साझेदारी की। अयूब 11वें ओवर में शिवम दुबे को अपने जाल में फंसाया। कुलदीप यादव ने हुसैन तलत (10) का 14वें ओवर में शिकार किया। फरहान की पारी का अंत दुबे ने किया। उन्होंने 15वें ओवर में कप्तान सूर्यकुमार यादव के कैच थमाया। सूर्या ने 19वें ओवर में मोहम्मद नवाज (21) को रन आउट किया।

