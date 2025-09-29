Rinku Singh s God s Plan success in the final played one ball in the entire Asia Cup and on that he smash winning runs फाइनल में Rinku Singh का 'God's Plan' सक्सेज, पूरे एशिया कप में एक गेंद खेली और उसी पर..., Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
Asia Cup

फाइनल में Rinku Singh का 'God's Plan' सक्सेज, पूरे एशिया कप में एक गेंद खेली और उसी पर...

रिंकू सिंह ने पूरे एशिया कप में सिर्फ एक गेंद खेली और उस गेंद पर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ विजयी चौका जड़ दिया। इस एक गेंद को रिंकू सिंह ने क्रिकेटप्रेमियों की जिंदगी भर की अमिट यादों में शामिल कर दिया।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 07:55 AM
फाइनल में Rinku Singh का 'God's Plan' सक्सेज, पूरे एशिया कप में एक गेंद खेली और उसी पर...

एशिया कप 2025 में भारत के हर खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल गया था, लेकिन रिंकू सिंह फाइनल से पहले तक इंतजार करते रहे। फाइनल में भी उनके खेलने का चांस नहीं था, लेकिन हार्दिक पांड्या सुपर 4 के आखिरी मैच में चोटिल हो गए। ऐसे में रिंकू सिंह को मौका मिला। उन्होंने पूरे एशिया कप में सिर्फ एक गेंद खेली और उस गेंद पर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ विजयी चौका जड़ दिया। इस एक गेंद को रिंकू सिंह ने क्रिकेटप्रेमियों की जिंदगी भर की अमिट यादों में शामिल कर दिया।

पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल टूर्नामेंट में रिंकू का पहला मैच था। उन्होंने हारिस राउफ के आखिरी ओवर में चौथी गेंद खेली जो टूर्नामेंट में उनकी पहली गेंद थी और मिडऑन पर चौका जड़कर भारत को नौवीं बार एशिया कप खिताब दिलाया। रिंकू ने रोमांचक फाइनल जीतने के बाद कहा, ‘‘और कुछ मायने नहीं रखता। एक गेंद मायने रखती है। वही चाहिये थी जिस पर मैंने चौका लगाया। सभी को पता है कि मैं फिनिशर हूं। टीम जीत गई और मैं बहुत खुश हूं।’’

रिंकू सिंह का फेवरिट कोट है God's plan और इसका उन्होंने टैटू भी बनवा रखा है। शायद भगवान की भी यही योजना था कि भले ही पूरे एशिया कप में रिंकू सिंह को मौका न मिले, लेकिन जब भारतीय टीम खिताब जीते तो विनिंग रन उनके बल्ले से आएं। God's plan का जिक्र फाइनल के बाद खूब हुआ और इससे साबित हो गया कि आपको अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए और चाहे एक गेंद आपको खेलने के लिए मिले, उस एक गेंद को यादगार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही रिंकू सिंह ने किया। इतना ही नहीं, 6 सितंबर को टूर्नामेंट से ठीक पहले उन्होंने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे विनिंग रन्स मारना चाहते हैं और उन्होंने किस्मत का खेल है कि उन्होंने ऐसा कर भी दिया।

भारत के उपकप्तान शुभमन गिल ने आधिकारिक प्रसारक से कहा, ‘‘अद्भुत है। हम पूरे टूर्नामेंट में अपराजेय रहे। बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपस में ड्रेसिंग रूप में यही बात कर रहे थे कि मैच को आखिर तक खींचना है। लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन दबाव में नहीं आना था। शुरूआती तीन विकेट जल्दी गिरने के बाद आसान नहीं होता। संजू और तिलक की साझेदारी और दुबे के वो छक्के बहुत महत्वपूर्ण थे।’’

गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए कहा, ‘‘आज लड़कों ने शानदार प्रदर्शन किया। पावरप्ले में शुरूआत अच्छी नहीं रही, लेकिन बाद में शानदार बल्लेबाजी। दुबे के लिये अच्छा मौका था और उसने पूरा इस्तेमाल किया।’’ शिवम दुबे को चोटिल हार्दिक पंड्या की जगह उतारा गया था। चार विकेट लेने वाले स्पिनर कुलदीप यादव ने कहा, ‘‘बीच के ओवरों में गेंदबाजी काफी अहम है। हम स्पिनर साथ में खेल रहे हैं और हर किसी की अलग भूमिका है। पाकिस्तान ने शुरूआत बहुत अच्छी की, लेकिन हमें पता था कि कुछ विकेट निकल गए तो हम दबाव बना लेंगे।’’

Rinku Singh Asia Cup 2025 India Vs Pakistan

