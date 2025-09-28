R Ashwin backs Team India T20I skipper Suryakumar Yadav says T20 cricket needs impact not average ahead asia Cup final T20 क्रिकेट में औसत नहीं, इम्पैक्ट चाहिए...फाइनल से पहले सूर्यकुमार यादव को किससे मिला समर्थन?, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupR Ashwin backs Team India T20I skipper Suryakumar Yadav says T20 cricket needs impact not average ahead asia Cup final

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final मैच आज दुबई में होना है। मैच से पहले पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने कप्तान सूर्यकुमार यादव का समर्थन किया है, जो इस समय फॉर्म से जूझ रहे हैं और रन नहीं बना पा रहे।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 02:53 PM
पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने भारत की टी20 टीम के मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव का समर्थन किया है, जो फॉर्म से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले आर अश्विन ने कहा है कि उन पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए और टी20 क्रिकेट में औसत की नहीं, बल्कि इम्पैक्ट देने की जरूरत है। मिस्टर 360 के नाम से फेमस सूर्या का स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं है और वे एशिया कप 2025 में 71 रन ही बना पाए हैं।

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पिछली 10 पारियों में 12.37 की औसत से सिर्फ 99 रन बनाए हैं, जिसमें 110 से भी कम का स्ट्राइक रेट उनका है। पिछले साल कप्तानी संभालने के बाद से दाएं हाथ के इस बल्लेबाज का प्रदर्शन पहले जैसा नहीं रहा है। 19 पारियों में 19.35 की औसत से सिर्फ 329 रन ही उनके बल्ले से निकले हैं। सिर्फ दो अर्धशतक और 20 से अधिक के छह स्कोर उनके बल्ले से आए हैं। हालांकि, उनका स्ट्राइक रेट 145 से अधिक का रहा है। बतौर कप्तान टीम उनकी जीतती हुई आ रही है।

ये भी पढ़ें:शर्मा से लेकर बुमराह तक...ये 5 प्लेयर लगा सकते हैं फाइनल में पाकिस्तान की लंका

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने कहा, "सूर्यकुमार के बारे में लोग कहते हैं कि कप्तानी के बाद उनका औसत गिर गया, लेकिन इसके साथ ही क्रिकेट का एक नया ब्रांड शुरू हुआ। मैं नहीं चाहता कि उनका औसत 40 का हो। टी20 क्रिकेट में हम हमेशा इस औसत के बारे में सोचते रहते हैं। सूर्या, एक कप्तान के रूप में, एक उच्च जोखिम वाला खेल खेल रहे हैं, जो बेहद आश्चर्यजनक है। रोहित ने यह दिखाया, अपने विकेट की कोई कीमत नहीं लगाते हुए, हमेशा आक्रामकता के साथ खेलते रहे। सूर्या भी इसका अनुसरण कर रहे हैं, अलग-अलग स्लॉट में आ रहे हैं, हमेशा तीसरे नंबर पर नहीं।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर सूर्या का औसत 25 का है, लेकिन स्ट्राइक रेट 170 है, तो मैं उससे ज्यादा खुश हूं बजाय इसके कि वह कम स्ट्राइक रेट पर 40 रन बनाए। इसके लिए उस पर दबाव मत डालो, बिल्कुल भी दबाव मत डालो। टी20 क्रिकेट में औसत की नहीं, इम्पैक्ट की जरूरत होती है।" सूर्यकुमार का टी20 में पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड भी खराब है, उन्होंने सात पारियों में 18.50 की औसत और 118.08 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 111 रन ही बनाए हैं। इस रिकॉर्ड को सूर्या सुधारने की कोशिश करेंगे।

Suryakumar Yadav Asia Cup 2025 India Vs Pakistan अन्य..

