पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैचों में भारत के 7 'हीरो', अकेले 4 बार विराट कोहली थे सुपरस्टार

पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत ने 12 मैच जीते हैं और इन 12 मैचों में 11 बार भारतीय खिलाड़ियों ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता है, जिसमें अकेले विराट कोहली 4 अवॉर्ड जीत चुके हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2007 में पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था, जो टी20 वर्ल्ड कप 2007 का लीग मैच था। इस मैच में तो मोहम्मद आसिफ प्लेयर ऑफ द मैच थे। ये मैच टाई हुआ था और इसमें बॉल आउट में भारत ने जीत हासिल की थी। इसके बाद से भारत ने 11 मैच पाकिस्तान के खिलाफ जीते हैं और उस हर मैच में भारतीय खिलाड़ी ही प्लेयर ऑफ द मैच रहा है। सबसे पहली बार ये अवॉर्ड इरफान पठान ने जीता था। वे 2007 टी20 विश्व कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए प्लेयर ऑफ द मैच थे।

2012 में विराट कोहली ने ये अवॉर्ड अपने नाम किया और उसी साल युवराज सिंह ने भी एक बार पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी उठाई। 2014 के टी20 वर्ल्ड कप के मैच में अमित मिश्रा भारत के लिए प्लेयर ऑफ द मैच थे। 2016 में विराट कोहली दो बार पाकिस्तान के खिलाफ ये अवॉर्ड जीतने में सफल रहे, जिसमें एक बार टी20 एशिया कप में और एक बार टी20 वर्ल्ड कप में ये अवॉर्ड उन्होंने जीता। 2022 में एशिया कप में हार्दिक पांड्या भारत की ओर से प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते।

साल 2022 में विराट ने मेलबर्न में टी20 विश्व कप के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता। इस तरह वे चार खिताब पाकिस्तान के खिलाफ जीते। विराट ने 2012, 2016 और 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ कुल चार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते। 2024 के टी20 विश्व कप में जसप्रीत बुमराह ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता और एशिया कप 2025 के लीग मैच में कुलदीप यादव हीरो रहे। अब सुपर 4 के मैच में अभिषेक शर्मा ने अपनी दमदार बल्लेबाजी के दम पर ये अवॉर्ड जीता है। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद आसिफ (2007) के बाद मोहम्मद हफीज (2012), बाबर आजम (2021) और मोहम्मद नवाज (2022) ने ये कारनामा किया है।

T20I में इंडिया के लिए पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड इरफान पठान (2007)

विराट कोहली (2012)

युवराज सिंह (2012)

अमित मिश्रा (2014)

विराट कोहली (2016)

विराट कोहली (2016)

हार्दिक पंड्या (2022)

विराट कोहली (2022)

जसप्रित बुमरा (2024)

कुलदीप यादव (2025)