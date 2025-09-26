Pathum Nissanka created history to become Most 50 plus Scorer in T20 Asia Cup beat Virat Kohli पथुम निसंका ने विराट कोहली से छीन लिया ताज, इस मामले में बन गए T20 एशिया कप के नए सरताज, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupPathum Nissanka created history to become Most 50 plus Scorer in T20 Asia Cup beat Virat Kohli

पथुम निसंका ने विराट कोहली से छीन लिया ताज, इस मामले में बन गए T20 एशिया कप के नए सरताज

पथुम निसंका ने विराट कोहली से T20 एशिया कप का एक ताज छीन लिया है। विराट कोहली ने 4 बार फिफ्टी प्लस स्कोर टी20 एशिया कप में बनाया था, जबकि निसंका उनसे आगे निकल गए हैं और एशिया कप के नए सरताज बन गए हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 11:27 PM
share Share
Follow Us on
पथुम निसंका ने विराट कोहली से छीन लिया ताज, इस मामले में बन गए T20 एशिया कप के नए सरताज

श्रीलंका के बल्लेबाज पथुम निसंका ने T20 एशिया कप का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। पथुम निसंका ने विराट कोहली से T20 एशिया कप का एक ताज छीन लिया है। विराट कोहली अब तक टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस रन की पारी खेलने वाले बल्लेबाज थे, लेकिन अब ये रिकॉर्ड श्रीलंकाई बल्लेबाज पथुम निसंका के नाम दर्ज हो गया है। पथुम निसंका ने भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर 4 के आखिरी मैच में कमाल की बल्लेबाजी की।

विराट कोहली ने 2016 और 2022 में टी20 एशिया कप खेला था और कुल 4 बार वे फिफ्टी प्लस तक पहुंचे थे, जिसमें एक बार उनके बल्ले से शतक भी निकला था। वहीं, पथुम निसंका ने पांच बार फिफ्टी प्लस की पारी टी20 एशिया कप के इतिहास में खेली है। पथुम निसंका 2022 और 2025 में टी20 एशिया कप खेले हैं। इस तरह पथुम निसंका टी20 एशिया कप के फिफ्टी प्लस बनाने वाले नए सरताज बन गए हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के रिकॉर्ड को विराट कोहली ने तोड़ा था।

ये भी पढ़ें:संजू सैमसन ने T20 एशिया कप में जड़े 6 छक्के, तोड़ डाला एमएस धोनी का ये रिकॉर्ड

पथुम निसंका अब 5 फिफ्टी प्लस स्कोर के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि विराट कोहली ने 4 बार ये कमाल किया है। मोहम्मद रिजवान और कुसल मेंडिंस ने 3-3 बार ये कमाल किया है, जबिक अभिषेक शर्मा इसी टूर्नामेंट में तीन बार ये कमाल कर चुके हैं। रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में छठे नंबर पर है। पथुम निसंका ने इस मैच में महज 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उन्होंने भारत के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा। उनके साथ कुसल परेरा थे, जो दूसरे छोर से ताबड़तोड़ रन बना रहे थे।

T20 एशिया कप में सर्वाधिक 50+ स्कोर

5 - पथुम निसंका*

4-विराट कोहली

3-मोहम्मद रिजवान

3- कुसल मेंडिस

3- अभिषेक शर्मा

2 - रोहित शर्मा

2 - दिनेश चंडीमल

2- बाबर हयात

2- फखर जमां

Asia Cup 2025 Virat Kohli

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।