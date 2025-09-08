Pakistan won T20 Tri Series just before Asia Cup 2025 Afghanistan all out on 66 in the Final Asia Cup 2025 से पहले पाकिस्तान ने जीती T20 ट्राई सीरीज, अफगानिस्तान को किया 66 रन पर ढेर, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Asia Cup 2025 से पहले पाकिस्तान ने जीती T20 ट्राई सीरीज, अफगानिस्तान को किया 66 रन पर ढेर

Asia Cup 2025 से पहले पाकिस्तान ने जीती T20 ट्राई सीरीज, अफगानिस्तान को किया 66 रन पर ढेर

Asia Cup 2025 से दो दिन पहले पाकिस्तान की टीम ने T20 ट्राई सीरीज जीती है। फाइनल मैच में अफगानिस्तान की टीम महज 66 रनों पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 141 रन ही बनाए थे।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 05:38 AM
Asia Cup 2025 से पहले पाकिस्तान ने जीती T20 ट्राई सीरीज, अफगानिस्तान को किया 66 रन पर ढेर

Asia Cup 2025 यूएई में 9 सितंबर से शुरू हो रहा है और 7 सितंबर को पाकिस्तान की टीम ने टी20 ट्राई सीरीज जीती है। अफगानिस्तान को शारजाह में खेले गए टी20 ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान की टीम ने बुरी तरह हराया। राशिद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान की टीम महज 66 रनों पर ढेर हो गई। अफगानिस्तान टीम के 9 बल्लेबाज इस मैच में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। यही कारण था कि पाकिस्तान की टीम 141 रन बनाकर भी 75 रनों के बड़े अंतर से मैच और खिताब जीत गई।

इस मैच की बात करें तो पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। हालांकि, कप्तान का ये फैसला सही साबित होता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि पहला विकेट 0 पर ही गिर गया था। हालांकि, इसके बाद एक साझेदारी हुई और 49 रन पर दूसरा विकेट गिरा, लेकिन 20 ओवर में पाकिस्तान की टीम 8 विकेट खोकर 141 रनों तक ही पहुंच पाई। ऐसे में लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को इस खिताबी मैच में टक्कर दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

पाकिस्तान के लिए 21 गेंदों में 25 रन मोहम्मद नवाज ने बनाए, जिन्होंने बाद में पांच विकेट लेकर पाकिस्तान को जीत भी दिलाई। 27 गेंदों में 24 रन कप्तान सलमान अली आगा ने बनाए। 26 गेंदों में 27 रन फखर जमान ने बनाए। 3 विकेट राशिद खान को मिले, जबकि 2-2 विकेट नूर अहमद और फजलहक फारुकी को मिले। वहीं, 142 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम 15.5 ओवर में 66 रन बनाकर ढेर हो गई। 17 रन राशिद खान और 13 रन सेदिकुल्लाह अटल ने बनाए। इनके अलावा कोई बल्लेबाज 10 रन भी नहीं बना सका। नवाज के पंजे के अलावा 2-2 विकेट अबरार अहमद और सोफियान मुकीम को मिले।

