Pakistan vs UAE Live Streaming: पाकिस्तान और यूएई के बीच नॉकआउट मैच आज; ऐसे देखें लाइव

Pakistan vs UAE Live streaming: एशिया कप में आज का मैच पाकिस्तान और यूएई के बीच है। ग्रुप ए का ये मुकाबला नॉकआउट है, क्योंकि जो टीम जीतेगी वह सुपर 4 में जाएगी। इस मैच को लाइव देखने का तरीका जान लीजिए।

Vikash Gaur, नई दिल्ली, Wed, 17 Sep 2025 10:02 AM
Pakistan vs UAE Live Streaming: पाकिस्तान और यूएई के बीच नॉकआउट मैच आज; ऐसे देखें लाइव

Pakistan vs UAE Asia Cup Live Streaming: एशिया कप 2025 में आज का मैच पाकिस्तान और यूएई के बीच है। ये मुकाबला नॉकआउट होगा, क्योंकि जो टीम जीतेगी वह सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी और हारने वाली टीम का सफर टूर्नामेंट से समाप्त हो जाएगा। ग्रुप ए का ये मुकाबला है, जो बहुत खास होने वाला है। दोनों टीमें 2-2 मैच खेल चुकी हैं और एक-एक मैच ही जीती हैं। दोनों को भारत ने हराया है और दोनों ने अपने-अपने मैच ओमान के खिलाफ जीते हैं। सुपर 4 के क्वालीफिकेशन को देखते हुए ये मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। 17 सितंबर को होने वाले इस दिलचस्प मुकाबले को आप कब और कहां लाइव देख सकते हैं? ये जान लीजिए।

पाकिस्तान वर्सेस यूएई एशिया कप 2025 का 10वां लीग मैच कब खेला जाएगा?

Pakistan vs UAE एशिया कप 2025 का 10वां लीग मैच आज यानी बुधवार 17 सितंबर को खेला जाएगा।

Pakistan vs UAE Asia Cup 2025 का 10वां मैच कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान वर्सेस यूएई एशिया कप 2025 का 10वां लीग मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

Pakistan vs UAE एशिया कप 2025 का 10वां लीग मैच कितने बजे शुरू होगा?

Pakistan vs UAE Asia Cup 2025 का 10वां मैच लोकल टाइम के अनुसार शाम साढ़े 6 बजे शुरू होगा। उस समय भारत में रात के 8 बजे होंगे और पाकिस्तान में शाम के साढ़े 7 बजे होंगे, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान (सलमान अली आगा और मुहम्मद वसीम) आधा घंटा पहले यानी 6 बजे मैदान पर उतरेंगे। उस समय भारत में शाम के साढ़े 7 बजे होंगे और पाकिस्तान में शाम के 7 बजे होंगे।

पाकिस्तान वर्सेस यूएई एशिया कप 2025 के 10वें मैच को टीवी पर लाइव कैसे देखें?

Pakistan vs UAE एशिया कप 2025 के 10वें लीग मैच का लाइव टेलीकास्ट आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर भारत में इस मैच का लाइव टेलीकास्ट होगा। अलग अलग भाषाओं और अलग अलग पिक्चर क्वालिटी में आप इस एशिया कप मैच का लुत्फ उठा सकते हैं।

Pakistan vs UAE Asia Cup मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

पाकिस्तान वर्सेस यूएई एशिया कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप सोनी लिव ऐप पर देख पाएंगे, जबकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए आपको सोनी लिव की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। वहीं, अगर आप Pakistan vs UAE मैच के लाइव स्कोर, रिकॉर्ड्स और मैच से जुड़ी दिलचस्प जानकारी चाहते हैं तो आप लाइवहिंदुस्तान के एशिया कप पेज पर विजिट कर सकते हैं।

Asia Cup 2025

