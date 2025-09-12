Pak vs Oman Live Streaming: पाकिस्तान वर्सेस ओमान एशिया कप 2025 मैच को ऐसे देख सकते हैं LIVE, जानें तरीका

Pakistan vs Oman Asia Cup Live Streaming: पाकिस्तान और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का चौथा मैच खेला जाना है। दुबई के मैदान पर दोनों टीमें भिड़ेंगी। इनका ये इस सीजन पहला मैच है। इसे लाइव देखने का तरीका जानिए।

Pakistan vs Oman Asia Cup Live Streaming- पाकिस्तान और ओमान के बीच आज एशिया कप 2025 का चौथा मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमों पहला-पहला मैच इस सीजन खेलने वाली हैं। ग्रुप ए की ये टीमें हैं, जिसमें भारत और यूएई की टीम भी शामिल है। उन दोनों ने एक-एक मैच खेल लिया है। पाकिस्तान और ओमान से जो टीम मुकाबला जीतेगी, वह ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। 12 सितंबर को होने वाले इस मैच को आप कब और कहां लाइव देख सकते हैं? ये जान लीजिए और पाकिस्तान वर्सेस ओमान मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर नजर डालते हैं-

पाकिस्तान वर्सेस ओमान एशिया कप 2025 का चौथा मैच कब खेला जाएगा? Pakistan vs Oman एशिया कप 2025 का चौथा मैच आज यानी शुक्रवार 12 सितंबर को खेला जाएगा।

Pakistan vs Oman Asia Cup 2025 का चौथा मैच कहां खेला जाएगा? पाकिस्तान वर्सेस ओमान एशिया कप 2025 का चौथा मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

Pakistan vs Oman एशिया कप 2025 का चौथा मैच कितने बजे शुरू होगा? Pakistan vs Oman Asia Cup 2025 का चौथा मैच लोकल टाइम यानी दुबई के समय के अनुसार साढ़े 6 बजे शुरू होगा। उस समय भारत में रात के 8 बजे होंगे, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान (सलमान अली आगा और जतिंदर सिंह) आधा घंटा पहले यानी 6 बजे (भारतीय समयानुसार साढ़े 7 बजे) मैदान पर उतरेंगे।

पाकिस्तान वर्सेस ओमान एशिया कप 2025 के चौथे मैच को टीवी पर लाइव कैसे देखें? Pakistan vs Oman एशिया कप 2025 के चौथे मैच का सीधा प्रसारण आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख पाएंगे। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर भारत में इस मैच का सीधा प्रसारण होगा, जहां आप कई भाषाओं में और अलग-अलग पिक्चर क्वालिटी में मैच देख सकते हैं।

Pakistan vs Oman Asia Cup 2025 के चौथे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें? पाकिस्तान वर्सेस ओमान एशिया कप 2025 के चौथे लीग मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप सोनी लिव ऐप पर देख पाएंगे, जबकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए आपको सोनी लिव की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। वहीं, अगर आप Pakistan vs Oman मैच के लाइव स्कोर, रिकॉर्ड्स और मैच से जुड़ी दिलचस्प जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो आप लाइवहिंदुस्तान के एशिया कप पेज पर विजिट कर सकते हैं।

पाकिस्तान की टीम: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम