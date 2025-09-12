Dubai Pitch Report: पाकिस्तान वर्सेस ओमान मैच में पिच का मिजाज कैसा रहेगा? जान लीजिए

Dubai Pitch Report: पाकिस्तान और ओमान की टीम आज से अपने एशिया कप 2025 अभियान की शुरुआत कर रही हैं। इस मैच से पहले जान लीजिए कि दुबई की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है? यहां किसको ज्यादा फायदा मिलेगा?

Pakistan vs Oman Dubai Pitch Report: पाकिस्तान और ओमान की टीम आज से अपने एशिया कप 2025 अभियान की शुरुआत कर रही हैं। दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला जाना है। दुबई में इससे पहले एक मैच इंडिया और यूएई के बीच खेला गया है, जो लो स्कोरिंग था। ऐसा ही कुछ इस मैच में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओमान की बैटिंग उतनी मजबूत नहीं है। अगर वे पहले बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर ये मैच लो स्कोरिंग होने की संभावना है। मुकाबले से पहले जान लीजिए कि पिच का मिजाज यहां कैसा रहेगा और किसको फायदा मिलने की संभावना है। पिच रिपोर्ट पर एक नजर डाल लीजिए -

दुबई के दुबई क्रिकेट स्टेडियम में साल 2009 से टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जा रहे हैं। 94 टी20आई मैच यहां अब तक खेले गए हैं। इनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 46 और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम 48 मुकाबले जीती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि टॉस का उतना ज्यादा महत्व यहां नहीं रहता, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करें या फिर बाद में जीत के चांस लगभग बराबर होते हैं।

पहली पारी का औसत स्कोर इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 144 है। 122 रन यहां सर्वाधिक स्कोर किसी भी बल्लेबाज का है, जो विराट कोहली ने पिछली बार टी20 एशिया कप में ही बनाया था। 7.31 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां रन बनते हैं, जबकि 21.06 का औसत रन प्रति विकेट का है। इसके अलावा तेज गेंदबाजों का यहां 64 फीसदी विकेट मिलते हैं और स्पिनरों को 36 फीसदी विकेट मिलते हैं।