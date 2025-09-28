Asia Cup 2025 Final: 84/1 से 146 पर कहानी समाप्त…पाकिस्तान की बल्लेबाजी की फिर दिखी औकात

पाकिस्तान की बल्लेबाजी का असली चेहरा 10वें ओवर से दिखा, जब पहला विकेट गिरा। जब पहला विकेट गिरा उस समय स्कोर 84 रन था, लेकिन अगले 62 रनों में सभी विकेट खो दिए। भारत के सामने जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य है।

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final Live Score: दुबई में जारी टी20 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान की टीम को धाकड़ शुरुआत मिली। स्कोर एक समय पर 84/1 था और 10वां ओवर प्रगति पर था। टीम आसानी से 180 प्लस के पार जाती दिख रही थी, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजी क्रम की पोल उस समय खुल गई, जब पहला विकेट गिरा। पहली सफलता जैसे ही भारत को मिली तो भारतीय गेंदबाजों ने एक के बाद एक पाकिस्तान के बल्लेबाजों को दांतों तले लौहे के चने चबवा दिए और आखिरी ओवर आते-आते टीम ऑलआउट हो गई। भारत को एशिया कप का चैंपियन बनने के लिए 147 रन चाहिए।

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खचाखच भरे दुबई के स्टेडियम में एशिया कप 2025 के फाइनल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। 10वें ओवर तक ऐसा लग रहा था कि कप्तान सूर्या का ये फैसला गलत साबित हो गया है, क्योंकि स्कोर 9.3 ओवर तक 84/0 था। गेंदबाजी भी कमजोर नजर आ रही थी। हालांकि, अगली गेंद पर विकेट गिरा और फिर पाकिस्तान के बल्लेबाजी क्रम की पोल खुल गई। पाकिस्तान की पूरी टीम 20वें ओवर की पहली गेंद पर 146 रनों पर ढेर हो गई। इस तरह भारत को फिर से टी20 एशिया कप का चैंपियन बनने के लिए 147 रनों की जरूरत है।

भारत की दमदार फील्डिंग एशिया कप 2025 के कुछ मैचों में टीम इंडिया की फील्डिंग बहुत खराब रही थी। एक मैच में तो करीब आधा दर्जन कैच भारतीय खिलाड़ियों ने छोड़े थे। हालांकि, उन मैचों को भी टीम इंडिया ने जीता था, लेकिन फाइनल में फील्डिंग का स्तर भारतीय टीम का कमाल का रहा। एक भी कैच भारत ने नहीं छोड़ा और फील्डिंग से काफी रन भी बचाए। संजू सैमसन ने दो बेहतरीन कैच पकड़े। एक कैच तो ऐसा था, जो एक मैच में उन्होंने उसी तरह का कैच छोड़ा था।

पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ ऐसा होता आ रहा है। यहां तक कि एशिया कप 2025 के सुपर 4 के मैच में भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन मध्य क्रम फिर से भारतीय स्पिनरों के आगे घुटने टेक गया था। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अन्य टीमों के खिलाफ भी मध्य क्रम पाकिस्तान का अच्छा नहीं रहा। लीग मैच में भी टीम इंडिया के सामने पाकिस्तान का पूरा बल्लेबाजी क्रम ध्वस्त हो गया था।