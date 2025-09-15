Pakistan peculiar demand after Facing insults at the hands of India PCB Says Remove match referee Andy Pycroft Asia Cup भारत के हाथों बेइज्जती झेलने के बाद पाकिस्तान की अजीबोगरीब डिमांड, PCB ने कहा- तुरंत लो ये फैसला, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Asia Cup

भारत के हाथों बेइज्जती झेलने के बाद पाकिस्तान की अजीबोगरीब डिमांड, PCB ने कहा- तुरंत लो ये फैसला

एशिया कप में भारत के हाथों बेइज्जती झेलने के बाद पाकिस्तान ने एक अजीबोगरीब डिमांड कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कहा कि तुरंत मैच रैफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने का फैसला लिया जाना चाहिए।

Md.Akram दुबई, भाषाMon, 15 Sep 2025 04:08 PM
भारत के हाथों बेइज्जती झेलने के बाद पाकिस्तान की अजीबोगरीब डिमांड, PCB ने कहा- तुरंत लो ये फैसला

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को मैच रैफरी एंडी पायक्रॉफ्ट पर भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उन्हें टूर्नामेंट से तुरंत हटाने की मांग की। पायक्रॉफ्ट भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में मैच रैफरी थे, जिसमें मैच खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने विरोधी टीम से हाथ नहीं मिलाया। पीसीबी ने आईसीसी के समक्ष पायक्रॉफ्ट के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी है।

पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा ,‘‘पीसीबी ने क्रिकेट की भावना से जुड़े एमसीसी के नियम और आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मैच रैफरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। पीसीबी ने मैच रैफरी को एशिया कप से तुरंत हटाने की मांग की है।’’ पाकिस्तान ने पहले एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के समक्ष मसला उठाकर भारतीय खिलाड़ियों के बर्ताव को खेलभावना के विपरीत बताया था।

पीसीबी ने इससे पहले बयान में कहा, ‘‘टीम मैनेजर नवीद चीमा ने मैच के बाद हाथ नहीं मिलाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के बर्ताव का कड़ा विरोध किया है। यह खेल भावना और खेल के विपरीत आचरण है। विरोध के तौर पर हमने अपने कप्तान को मैच के बाद समारोह में नहीं भेजा।’’ कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल में आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना के ‘आपरेशन सिंदूर’ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच यह पहला क्रिकेट मैच था।

एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले भारतीय टीम को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उसने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाने का फैसला किया। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ चीज खेल भावना से भी बढ़कर होती हैं। सूर्यकुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ सात विकेट से जीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम सब एकसाथ यहां आए तो हमने यह फैसला किया और मुझे लगता है कि हम यहां सिर्फ मैच खेलने आए हैं। मुझे लगता है कि हमने उचित जवाब दिया।’’

