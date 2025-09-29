सूर्या पर पाकिस्तानी पत्रकार ने लगाया राजनीति करने का आरोप, भारतीय कप्तान के जवाब ने उड़ा दिए तोते

एशिया कप 2025 फाइनल के बाद पाकिस्तानी पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सूर्या ने मुस्कुराते हुए पाकिस्तानी पत्रकार को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत नौवीं बार चैंपियन बना है।

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान पर पांच विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। भारत ने दुबई के मैदान पर 147 रनों का टारगेट दो गेंद बाकी रहते चेज किया और नौवीं बार खिताब जीता। यह 17वें संस्करण में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तीसरा मैच था। भारत ने तीन मैचों में चिर प्रतिद्विंदी पाकिस्तान को शिकस्त दी। दोनों टीमों के मैचों के दौरान काफी तनाव देखने को मिला। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। वहीं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भड़काऊ इशारे किए। फाइनल के बाद पाकिस्तानी पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। हालांकि, भारतीय कप्तान के जवाब ने पत्रकार के तोते उड़ा दिए।

दरअसल, एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सूर्या पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ मिलाने से इनकार और फाइनल से पहले पारंपरिक फोटोशूट में शामिल नहीं होकर क्रिकेट के मैदान पर तुच्छ राजनीति करने का आरोप लगाया। सूर्या ने आरोप पर संयम का परिचय दिया। जब भारतीय मीडिया मैनेजर ने उस पत्रकार को रोकना चाहा तो सूर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ''आप नाराज हो रहे हैं, है ना। इतने नाराज क्यों हैं। आपने एक सवाल में चार सवाल पूछ लिए।''

एक अन्य पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि क्या उन्हें पता है कि बीसीसीआई ने एसीसी को ईमेल भेजा कि टीम नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगी। भारतीय कप्तान ने कहा, ''मुझे नहीं पता कि आप किस ईमेल की बात कर रहे हैं । मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है । हमने मैदान पर यह फैसला लिया और किसी ने हमसे ऐसा करने के लिये नहीं कहा था।'' उन्होंने कहा, ''और हम इंतजार कर रहे हैं। आप टूर्नामेंट जीतते हैं तो ट्रॉफी के हकदार तो हैं। आप ही बताइए।'' इस पर पाकिस्तानी पत्रकार ने हामी में सिर हिलाया।