पाइक्रॉफ्ट को लेकर पाकिस्तान की हुई बेइज्जती, ICC ने यूएई मैच से पहले दुतकारा; फुस्स हुआ ‘बॉयकॉट बम’

मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेकर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई है। आईसीसी ने पाकिस्तान को दुतकार दिया है, जिससे उसका ‘बॉयकॉट बम’ फुस्स हो गया। पाइक्रॉफ्ट ही पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच में रैफरिंग करेंगे।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रैफरी के तौर पर हटाने की उसकी मांग आईसीसी द्वारा दूसरी बार खारिज किए जाने के विरोध में नाटकीय विलंब के बाद आखिरकार एशिया कप में यूएई के खिलाफ ‘करो या मरो’ का मुकाबला खेलने स्टेडियम के लिए निकल गई। टूर्नामेंट सूत्रों ने पीटीआई को बताया, ‘‘टीम स्टेडियम के लिये निकल चुकी है। मैच एक घंटे विलंब से शुरू होगा।’’ भारत के खिलाफ रविवार के मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने पर हुई शर्मिंदगी के लिये पाकिस्तान ने पाइक्रॉफ्ट को जिम्मेदार ठहराया था।

एक जानकार सूत्र ने पीटीआई को बताया ,‘‘ पाइक्रॉफ्ट बुधवार के मैच में मैच रैफरी रहेंगे और अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो यूएई को पूरे अंक मिलेंगे।’’ पीसीबी के एक सूत्र ने पहले बताया था कि खिलाड़ियों को अपने कमरों में रहने और आगे के निर्देशों का इंतजार करने के लिये कहा गया है। यूएई की टीम स्टेडियम पहुंच गई है। पीसीबी ने आईसीसी को शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि पाइक्रॉफ्ट ने रविवार को एशिया कप मैच में टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ नहीं मिलाने के लिए कहा था।

पाकिस्तान ने मंगलवार को यहां मैच से पहले होने वाली प्रेस कांफ्रेंस रद्द कर दी। टीम सूत्रों ने बताया कि ऐसा मैच से हटने की धमकी पर सवालों से बचने के लिए किया गया। पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नावेद चीमा ने भी एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि पाइक्रॉफ्ट के जोर देने पर ही रविवार को दोनों कप्तानों के बीच टीम शीट का आदान-प्रदान नहीं किया गया जैसा कि आमतौर पर होता है।