एशिया कप में मैदान के बाहर भी गरमाई INDO-PAK जंग, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिला और बाद में ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी बंद कर लिया। इससे पाकिस्तानी टीम नाराज है और टीम के मैनेजर ने इसकी शिकायत और विरोध करने का फैसला किया है।

पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी, कोच, सपोर्ट स्टाफ और मैनेजर उस समय देखते रह गए, जब भारतीय खिलाड़ी मैच के बाद टीम से हाथ मिलाने नहीं आए और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी बंद कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस बात से नाराज है। यही कारण है कि टीम से हाथ नहीं मिलाने के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं आए। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान की टीम के मैनेजर ने इस पूरे मामले की शिकायत और विरोध दर्ज कराया है।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने भारत के खिलाफ औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया है। रेवस्पोर्ट्ज के मुताबिक, पाक मैनेजर ने भारतीय खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के पाकिस्तान की टीम से हाथ मिलाने से इनकार करने पर और फिर मैच के ठीक बाद भारतीय सपोर्ट स्टाफ द्वारा ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद किए जाने पर आपत्ति जताई है। टॉस के समय मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ नहीं मिलाने का अनुरोध किया था। कप्तान सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा ने टॉस के दौरान भी हैंडशेक नहीं किया था।