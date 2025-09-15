Pakistan Cricket Team Manager Naveed Akram Cheema formally lodged a protest against India on post Asia Cup match drama एशिया कप में मैदान के बाहर भी गरमाई INDO-PAK जंग, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, Asia-cup Hindi News - Hindustan
एशिया कप में मैदान के बाहर भी गरमाई INDO-PAK जंग, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिला और बाद में ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी बंद कर लिया। इससे पाकिस्तानी टीम नाराज है और टीम के मैनेजर ने इसकी शिकायत और विरोध करने का फैसला किया है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 07:42 AM
पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी, कोच, सपोर्ट स्टाफ और मैनेजर उस समय देखते रह गए, जब भारतीय खिलाड़ी मैच के बाद टीम से हाथ मिलाने नहीं आए और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी बंद कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस बात से नाराज है। यही कारण है कि टीम से हाथ नहीं मिलाने के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं आए। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान की टीम के मैनेजर ने इस पूरे मामले की शिकायत और विरोध दर्ज कराया है।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने भारत के खिलाफ औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया है। रेवस्पोर्ट्ज के मुताबिक, पाक मैनेजर ने भारतीय खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के पाकिस्तान की टीम से हाथ मिलाने से इनकार करने पर और फिर मैच के ठीक बाद भारतीय सपोर्ट स्टाफ द्वारा ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद किए जाने पर आपत्ति जताई है। टॉस के समय मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ नहीं मिलाने का अनुरोध किया था। कप्तान सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा ने टॉस के दौरान भी हैंडशेक नहीं किया था।

हालांकि, पाकिस्तान की इस शिकायत से होना-जाना कुछ नहीं है, क्योंकि इसके लिए किसी भी तरह की सजा या प्रतिबंध का कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय खिलाड़ी ये संदेश देना चाहते थे कि वे मैच जरूर खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान से किसी भी तरह का दोस्ताना व्यवहार नहीं रखेंगे। हालांकि, जब एशिया कप 2025 के लिए कैप्टंस मीट हुआ था तो उस दौरान जरूर एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी (जो पीसीबी के भी चेयरमैन हैं) से सूर्यकुमार यादव ने हाथ मिलाया था और कप्तान सलमान अली आगा से भी हैंडशेक किया था। इसके लिए उनकी आलोचना भी हुई थी, लेकिन मैच फिनिश करने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव अपने साथी बल्लेबाज शिवम दुबे के साथ सीधे ड्रेसिंग रूम चले गए।

India Vs Pakistan Asia Cup 2025

