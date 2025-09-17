पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 'बॉयकॉट प्लान' पर यूटर्न, UAE के खिलाफ खेलेगी 'करो या मरो' का मैच

पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एशिया कप 2025 'बॉयकॉट प्लान' पर यूटर्न देखने को मिला है। UAE के खिलाफ पाकिस्तान की टीम आज 'करो या मरो' का मैच खेलेगी। जीतने पर टीम सुपर 4 में पहुंच जाएगी और हारी तो बाहर हो जाएगी।

Asia Cup 2025 का बॉयकॉट पाकिस्तान की टीम नहीं कर रही। भारतीय टीम के हाथ नहीं मिलाने और मैच रेफरी की भूमिका से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाखुश था। उन्होंने आईसीसी को धमकी दी थी कि अगर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया को वे एशिया कप का बहिष्कार कर देंगे और टूर्नामेंट से हट जाएंगे। हालांकि, आईसीसी ने उनकी इस अर्जी को ठुकरा दिया, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान एशिया कप को बॉयकॉट नहीं कर रहा और आज यानी 17 सितंबर को होने वाले मैच में यूएई से भिड़ेगा।

पाकिस्तान की टीम आज अपना आखिरी लीग मैच यूएई से खेलने वाली है। इस मैच को जीतने पर ही टीम को सुपर 4 का टिकट मिलेगा। अगर पाकिस्तान की टीम हार जाती है तो फिर यूएई की टीम ग्रुप ए से भारत के साथ सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी। आईसीसी ने वैसे तो पीसीबी की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन एक बात तय लग रही है कि पाकिस्तान के मैच में सीनियर मैच ऑफिशियल एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी नहीं होंगे। रिची रिचर्डसन पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच में मैच रेफरी हो सकते हैं।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इस मसले पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बात की और इस मामले पर लंबी चर्चा करने के बाद मैच आयोजित करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, जिस तरह पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी को मिस किया था। उसी तरह पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ आयोजित होने वाली प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी किनारा किया। हालांकि, पाकिस्तान की टीम ने आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग की।