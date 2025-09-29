भारत ने पाकिस्तान में किया था 'ऑपरेशन सिंदूर', कप्तान ने ऑन कैमरा किया कबूल; डोनेट की मैच फीस

भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 'ऑपरेशन सिंदूर' किया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान की झड़प भी हुई थी। पाकिस्तान सीधे तौर पर कभी इसको कबूल करता नजर नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान ने इसे कबूल कर लिया है।

भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 का फाइनल हारने के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। इस दौरान उन्होंने मैच को लेकर और एशिया कप से जुड़े कई मुद्दों को लेकर बात की, लेकिन आखिर में उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है कि भारत ने पाकिस्तान में उस समय तबाही मचाई थी, जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। सलमान अली आगा ने मान लिया है कि उस ऑपरेशन में तमाम लोगों की जान चली गई थी और इससे तमाम लोग पीड़ित हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। उनके लिए वह और उनकी टीम मैच फीस डोनेट कर रही है।

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में कहा, "हम एक टीम के तौर पर...सारी टीम जो है, हम लोग जो ये अपनी मैच फीस है, उसे हम डोनेट कर रहे हैं। वो लोग जब इंडियन अटैक हुआ था उसमें हमारे आम नागरिकों और हमारे बच्चे उसमें अफेक्टेड हुए थे, सब ये उनको डोनेट कर रहे हैं।" सलमान अली आगा के इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान भारी तबाही भारत ने की थी, लेकिन सीधे तौर पर कभी पाकिस्तान ने इस चीज को कबूल नहीं किया है।

बता दें कि पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने पहलगाम में आतकंवादी हमला किया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। इनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक था। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डों को निशाना बनाया था और बाद में जब युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी तो पाकिस्तानी सेना के सैन्य ठिकानों को भी भारत ने तबाह किया था।