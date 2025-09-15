Pakistan Baby Team hai Hum Jaleel Hone ke liye aate hain Kuldeep Yadav ko kab Khelna sikhoge Pak Fans reaction viral पाकिस्तान बेबी टीम है, हम जलील होने के लिए आते हैं…हार के बाद सुनिए पाकिस्तानी फैंस के दुखड़े, Asia-cup Hindi News - Hindustan
पाकिस्तान बेबी टीम है…हम कब तक जलील होते रहेंगे…कुलदीप को कब खेलना सीखोगे? इस तरह के रिऐक्शन पाकिस्तान टीम के फैंस के आए हैं, जब पाकिस्तान की टीम को एशिया कप 2025 के मैच में भारत से हार का सामना करना पड़ा। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 10:12 AM
किसी भी टीम को बेहतर उसके खिलाड़ी बनाते हैं, लेकिन उनमें जोश भरने का काम फैंस करते हैं, लेकिन जब उन्हीं फैंस को लगातार निराशा पर निराशा मिले तो वे हतोत्साहित महसूस करते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जब पाकिस्तान की टीम को एशिया कप 2025 के लीग मैच में दुबई के मैदान पर भारतीय टीम से करारी हार मिली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के रिऐक्शन इस हार के बाद तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे अपनी टीम और टीम के खिलाड़ियों और हेड कोच को जमकर कोस रहे हैं।

पाकिस्तान की टीम के एक फैन ने कहा, "इंडिया दुनिया की बेस्ट टीम है। उसको एशिया कप में इन बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। ये बेबी टीम है। इन छोटे-छोटे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए।"

एक अन्य पाकिस्तानी फैन ने कहा, “मैं एक मैच मिस नहीं करता। मैं क्या जलील होने के लिए आता हूं। मैं इस हरे झंडे के लिए आता हूं। इस टीम को सपोर्ट करने के लिए। माइक हेसन साहब क्या कर रहे हैं? बॉलर को बैटर बना रहे हैं और बैटर को बॉलर। सैम अयूब को विकेट लेते देख खुश हो रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी से रन बनते देख खुश हो रहे हैं और वे रन लुटा रहे हैं। शाहीन अफरीदी से बॉलिंग हो नहीं रही। क्या करते हो यार हमें जलील करवाते हो, ये टीम ही बंद कर दो।”

एक और फैन ने तो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की बैंड बजा की और कहा कि भाई आप कुलदीप यादव को कब खेलना सीखोगे। उसने कहा, "सिर में दर्द हो गया, लेकिन ये नहीं सुधरेंगे। 5 साल से कुलदीप यादव हमारी बैंड बजा रहा है। मजाल है कि हमारे बैटसमैन इस पर काम करेंगे। सारे के सारे घंटे हैं। छोटी टीमों को हरा रहे थे। हम सोच रहे थे इंडिया को हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता।"

इस मैच की बात करें तो पाकिस्तान की टीम महज 127 रन बना पाई थी। भारतीय टीम ने 7 विकेट शेष रहते इस मैच को जीत लिया। 16वें ओवर में ही भारतीय टीम ने 128 रनों के टारगेट को चीज कर लिया। कुलदीप यादव ने 3 विकेट निकाले, जबकि 2-2 विकेट अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को मिले। बल्लेबाजी में सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 47 रन बनाए, जबकि 31-31 रनों की पारी अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली।

