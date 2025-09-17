PAK vs UAE Today Match Live: आज 'करो या मरो' मैच खेलेगा पाकिस्तान, यूएई की भी सुपर-4 पर नजर PAK vs UAE Live Score Asia Cup 2025 Pakistan vs United Arab Emirates Match Today at Dubai Stadium Salman Agha - cricket news
LIVE Updatesरिफ्रेश

Pakistan vs United Arab Emirates Asia Cup 10th Match, PAK vs UAE Live Cricket Score: आज एशिया कप 2025 में पाकिस्तान वर्सेस यूएई मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमों की दुबई के मैदान पर टक्कर होगी। यह टूर्नामेंट का दसवां मुकाबला है।

पाकिस्तान वर्सेस यूएई लाइव स्कोर

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान | Wed, 17 Sep 2025 06:14 PM
PAK vs UAE Live Cricket Score: पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की बुधवार को एशिया कप 2025 में टक्कर होगी। दोनों टीमों दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। ग्रुप ए का हिस्सा पाकिस्तान और यूएई के लिए यह'करो या मरो' का मुकाबला है। आज जो भी टीम जीतेगी, उसके सुपर-4 राउंड का टिकट मिल जाएगा। दोनों के खाते में फिलहाल दो-दो अंक हैं। सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम को अपने पिछले मैच में भारत के हाथों 7 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। भारत ने सुपर-4 में जगह पक्की कर ली है। वहीं, मुहम्मद वसीम के नेतृत्व वाली यूएई टीम ने अपने पिछले मुकाबले में ओमान को 42 रनों से रौंदा था।

17 Sept 2025, 06:14:11 PM IST

Pakistan vs Live Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

पाकिस्तान और यूएई ने अब तक तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। तीनों मैच में पाकिस्तान ने बाजी मारी है। दोनों ने पहला मैच फरवरी 2016 में मीरपुर में खेला था जबकि अगले दो मुकाबले एशिया कप से पहले शारजाह में ट्राई सीरीज के दौरान खेले गए।

17 Sept 2025, 05:46:37 PM IST

Asia Cup 2025 Live Score: क्या पाकिस्तान की डिमांड मानेगा आईसीसी?

भारत के खिलाफ 'नो हैंडशेक' विवाद के बाद पाकिस्तान ने एशिया कप बॉयकॉट की धमकी दी थी। हालांकि, पाकिस्तान ने बहिष्कार की धमकी वापिस ले ली लेकिन मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेकर उसका ऐतराज बरकरार है। बताया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टीम के बाकी मैचों में पाइक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को जिम्मेदारी देने की मांग की। कि पीसीबी ने आईसीसी को इस संबंध में एक और ईमेल लिखा है। पाइक्रॉफ्ट को पाकिस्तान और यूएई के बीच आज होने वाले मैच में भी रैफरिंग करनी है।

17 Sept 2025, 05:28:14 PM IST

PAK vs UAE Live Score: यूएई का स्क्वॉड

अलीशान शराफू, मुहम्मद वसीम (कप्तान), आसिफ खान, मुहम्मद जोहैब, हर्षित कौशिक, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), ध्रुव पाराशर, हैदर अली, मुहम्मद रोहिद खान, मुहम्मद जवादुल्लाह, जुनैद सिद्दीकी, एथन डिसूजा, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान, मुहम्मद फारूक, अर्यांश शर्मा, मतिउल्लाह खान।

17 Sept 2025, 05:28:15 PM IST

PAK vs UAE Live Score: पाकिस्तान का स्क्वॉड

सलमान आगा (कप्तान), सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हुसैन तलत, हसन अली, खुशदिल शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद।

Pakistan Cricket Team Asia Cup 2025

