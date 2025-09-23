PAK vs SL Live Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

PAK vs SL Live Score: एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में मंगलवार को पाकिस्तान और श्रीलंका की भिड़ंत होगी। दोनों टीमें अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। यह पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए 'करो या मरो' मैच है। दोनों ने अपने पहला सुपर-4 मैच गंवा दिया है और आज जो भी टीम हारेगी, उसकी फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग समाप्त हो जाएंगी। सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम को पिछले मैच में भारत ने 6 विकेट से पीटा था। वहीं, चरित असलांका की कप्तानी वाली श्रीलंकाई टीम को अपने पिछले मैच में बांग्लादेश के हाथों चार विकेट से हार मिली थी। हालांकि, पाकिस्तान के लिए श्रीलंका से पार पाना आसान नहीं होगा। श्रीलंका की टीम मजबूत नजर आ रही है क्योंकि इस समय पाकिस्तान के बल्लेबाज और गेंदबाज अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में नहीं हैं। तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी का गेंद के साथ प्रदर्शन पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।