PAK vs SL Live Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अब तक 23 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। पाकिस्तान का इस दौरान पलड़ा भारी रहा। पाकिस्तान ने जहां 13 मैचों में जीत हासिल की वहीं बांग्लादेश ने 10 में बाजी मारी।
पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका लाइव स्कोर
PAK vs SL Live Score: एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में मंगलवार को पाकिस्तान और श्रीलंका की भिड़ंत होगी। दोनों टीमें अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। यह पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए 'करो या मरो' मैच है। दोनों ने अपने पहला सुपर-4 मैच गंवा दिया है और आज जो भी टीम हारेगी, उसकी फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग समाप्त हो जाएंगी। सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम को पिछले मैच में भारत ने 6 विकेट से पीटा था। वहीं, चरित असलांका की कप्तानी वाली श्रीलंकाई टीम को अपने पिछले मैच में बांग्लादेश के हाथों चार विकेट से हार मिली थी। हालांकि, पाकिस्तान के लिए श्रीलंका से पार पाना आसान नहीं होगा। श्रीलंका की टीम मजबूत नजर आ रही है क्योंकि इस समय पाकिस्तान के बल्लेबाज और गेंदबाज अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में नहीं हैं। तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी का गेंद के साथ प्रदर्शन पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
PAK vs SL Live Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अब तक 23 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। पाकिस्तान का इस दौरान पलड़ा भारी रहा। पाकिस्तान ने जहां 13 मैचों में जीत हासिल की वहीं बांग्लादेश ने 10 में बाजी मारी।
PAK vs SL Live Score: पाकिस्तान का स्क्वॉड
सलमान आगा (कप्तान), मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, खुशदिल शाह, हसन नवाज, अबरार अहमद, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर।
PAK vs SL Live Score: श्रीलंका का स्क्वॉड
कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), चरित असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालेज, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, चमिका करुणारत्ने, जेनिथ लियानगे, मथीशा पथिराना, महेश तीक्षणा, नुवान तुषारा, नुवानीदु फर्नांडो।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।