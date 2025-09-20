हमें ऐसा करने दें क्योंकि...ओमान के कप्तान ने भारत से लगाई बड़ी गुहार, एक कड़वी सच्चाई भी बताई
ओमान को एशिया कप 2025 में भारत के हाथों 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा। ओमान के बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया। ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने हार के बाद भारत से बड़ी गुहार लगाई है।
जतिंदर सिंह की अगुवाई वाली ओमान टीम को एशिया कप 2025 में भारत के हाथों 21 रनों से हार झेलनी पड़ी। अबु धाबी के मैदान पर ओमान को भले ही हार मिली लेकिन उसके बल्लेबाजों ने 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल जीत लिया। ओमान ने 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 167 रन जोड़े। आमिर कलीम ने 64, हम्माद मिर्जा ने 51 और जतिंदर के बल्ले से 32 रन निकले। ओमान के कप्तान ने सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली टीम के खिलाफ हार के बाद भारत से बड़ी गुहार लगाई है। जतिंदर चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) उनकी टीम को नेशनल क्रिकेट एकेडमी (एनसीए) में इजाजत दे ताकि खेल में सुधार हो सके। उन्होंने साथ ही एसोसिएट नेशन की एक कड़वी सच्चाई भी बताई।
पंजाब के लुधियाना में जन्मे जतिंदर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे लगता है कि अगर हम भारत को अपना दूसरा घर बना सकें तो हमारे लिए बेहतर होगा। अगर हम वहां ट्रेनिंग ले सकें, एनसीए में जा सकें, अपनी स्किल, मानसिक पहलुओं, फिटनेस पर काम कर सकें, और क्लब टीमों और रणजी टीमों के साथ टी20 मैच खेलें तो मुझे लगता है कि हमें काफी मदद मिलेगी। इससे खाई को पाटने में सहायता मिलेगी। हम एक एसोसिएट नेशन हैं। सच्चाई यह है कि हमें टेस्ट खेलने वाले देशों के साथ खेलने का मौका नहीं मिलता।" कप्तान जतिंदर को टूर्नामेंट में ग्रुप ए के सभी मैच हारने के बावजूद अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। ओमान की टीम पहली बार एशिया कप में खेली थी।
ओमान के कप्तान ने आगे कहा, "हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें एशिया कप जैसा टूर्नामेंट खेलने का मंच मिला। मुझे खिलाड़ियों पर बहुत गर्व है और मैं उनका बहुत आभारी हूं, जिस तरह से उन्होंने मौजूदा हालात में अपना जज्बा दिखाया। इसलिए मुझे लगता है कि अगर इस तरह के टूर्नामेंट बार-बार होते हैं तो ज्यादा संख्या में एसोसिएट देशों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि वे एक-दूसरे के करीब आ सकें, टेस्ट खेलने वाले देशों और एसोसिएट देशों के बीच की खाई को पाट सकें।" बता दें कि भारतीय टीम की जीत के बाद सूर्या ने कहा, ''ओमान ने बहुत शानदार क्रिकेट खेला।'' भारतीय कप्तान मैच खत्म होने पर मैदान में ओमान के खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए नजर आए।
