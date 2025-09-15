एशिया कप 2025 से आज इन 2 टीमों का हो सकता है सफर समाप्त, भारत को मिल जाएगा सुपर 4 का टिकट!

Asia Cup 2025 के सुपर 4 की रेस से आज दो टीमें बाहर हो सकती हैं। इनमें एक है ओमान और दूसरी टीम है हॉन्ग कॉन्ग की। दोनों ग्रुप के एक-एक मैच आज आयोजित होने हैं। टीम इंडिया को इसका फायदा मिल सकता है।

Asia Cup 2025 से आज दो टीमों का सफर समाप्त हो सकता है। आज दो लीग मुकाबले एशिया कप के खेले जाने हैं। इनमें दिन का मैच यूएई और ओमान के बीच है, जबकि दूसरा मैच श्रीलंका और हॉन्ग कॉन्ग के बीच है। इनमें से एक मैच के नतीजे पर ये निर्भर करता है कि क्या पाकिस्तान को हारने के बाद भारतीय टीम को सुपर 4 का टिकट अपने आखिरी लीग मैच से पहले मिल जाएगा या फिर थोड़ा इंतजार करना होगा।

दरअसल, यूएई और ओमान की टीम ग्रुप ए में इंडिया और पाकिस्तान के साथ हैं। दोनों टीमें एक-एक मैच हार चुकी हैं। अगर आज यूएई वर्सेस ओमान मैच का नतीजा यूएई के पक्ष में जाता है तो फिर ओमान की टीम सुपर 4 की रेस से बाहर हो जाएगी और इस केस में भारतीय टीम को सुपर 4 का टिकट मिल जाएगा, क्योंकि फिर भारत के अलावा किसी एक ही टीम के चार अंक हो सकते हैं।

भारतीय टीम ने चार अंक प्राप्त कर लिए हैं। अगर यूएई ने ओमान को हराया तो ओमान की टीम आखिरी मैच में भारत से जीत भी जाए तो लीग फेज के बाद उसके खाते में 2 ही अंक होंगे। इसके अलावा यूएई और पाकिस्तान के बीच मैच के नतीजे पर ये तय करेगा कि कौन दूसरी टीम सुपर 4 के लिए ग्रुप ए से क्वालीफाई करेगी। वह मैच फिर यूएई और पाकिस्तान के लिए नॉकआउट की तरह होगा।