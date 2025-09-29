Not Tilak Varma Shivam Dube Won Impact Player of the Match Award in IND vs PAK Asia Cup Final confessed a truth एशिया कप फाइनल में तिलक वर्मा नहीं, इस भारतीय ने जीता इम्पैक्ट प्लेयर अवॉर्ड; कबूल किया एक सच, Asia-cup Hindi News - Hindustan
एशिया कप फाइनल में तिलक वर्मा नहीं, इस भारतीय ने जीता इम्पैक्ट प्लेयर अवॉर्ड; कबूल किया एक सच

बीसीसीआई ने सोमवार को एशिया कप 2025 फाइनल में इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड विनर की घोषणा की। यह अवॉर्ड भारतीय ड्रेसिंग रूम में तिलक वर्मा को नहीं बल्कि 32 वर्षीय ऑलराउंडर को मिला। तिलक ने अर्धशतक जड़ा था।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 02:54 PM
तिलक वर्मा ने रविवार को एशिया कप 2025 फाइनल में गरदा उड़ा दिया। उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खिताबी मुकबाले में अर्धशतकीय पारी खेली। तिलक ने मुश्किल हालात में 53 गेंदों में नाबाद 69 रन बनाए और भारत को चैंपियन बनाकर लौटे। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और चार छक्के लगाए। उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हालांकि, भारतीय ड्रेसिंग रूम में दिया जाने वाला इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड तिलक के हिस्सा में नहीं आया। ड्रेसिंग रूम में यह अवॉर्ड ऑलराउंडर शिवम दुबे को मिला। उन्होंने गेंद और बल्ले से प्रभावी प्रदर्शन किया। उन्होंने एक सच भी कबूला।

दुबे ने फाइनल में भारतीय बॉलिंग अटैक की कमान संभाली। उन्होंने पहली बार करियर में पहला ओवर डाला। उन्होंने पहले ओवर में सिर्फ तीन रन दिए और अपने अगले ओवर में आठ रन दिए। दुबे को तीन ओवर डालने के बावजूद भले ही विकेट नहीं मिला पर किफायती गेंदबाजी की। उन्होंने हाई-वोल्टेज मैच में 23 रन दिए। वहीं, दुबे 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 22 गेंदों में 33 रन बटोरे, जिसमें दो चौके और दो छक्के हैं। उन्होंने तिलक के साथ पांचवें विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी कर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेला। वह 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए।

ये भी पढ़ें:ये मेरी जिंदगी की सबसे...एशिया कप फाइनल पर तिलक वर्मा का दनदनाता बयान

बीसीसीआई ने सोमवार को फाइनल में इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड विनर की घोषणा की। 32 वर्षीय दुबे ने अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, ''यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। गौती भाई (हेड कोच गौतम गंभीर) और कप्तान का शुक्रिया। मैंने पहला ओवर डाला। मैं शत प्रतिशत प्रेशर (मुस्कुराते हुए) में था और डर भी लग रहा था। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। काफी अच्छा लगा। और मैच के समय पूरा प्रेशर हट गया। दिमाग पूरा बॉल डालने पर था। बहुत मजा आया। मैं मेडल के लिए शुक्रगुजार हूं।''

ये भी पढ़ें:मोहसिन नकवी की टीम इंडिया ने की सरेआम बेइज्जती, नहीं ली एशिया कप ट्रॉफी

बता दें कि भारत के नौवीं बार एशिया कप चैंपियन बनने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। वह एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं। वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन भी हैं। वह भारत विरोधी रवैये के लिए जाने जाते हैं।

