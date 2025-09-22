अभिषेक या शुभमन नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ इस भारतीय को मिला 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच' मेडल
तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज मैच में प्रभावी प्रदर्शन किया। 22 वर्षीय बल्लेबाज तिलक को भारतीय ड्रेसिंग रूम में 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच' मेडल मिला। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से धूल चटाई।
टीम इंडिया ने रविवार को एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी। भारत ने 172 रनों का लक्ष्य 7 गेंद बाकी रहते आसानी से हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ी। दोनों ने 105 रनों की साझेदारी कर पाकिस्तान के हौसले पस्त किए। अभिषेक ने 39 गेंदों में 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 74 रनों की पारी खेली। वहीं, शुभमन ने 28 गेंदों में 8 चौकों के दम पर 47 रन जुटाए। हालांकि, अभिषेक या शुभमन को 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच' मेडल नहीं मिला। भारतीय ड्रेसिंग रूम में यह अवॉर्ड तिलक वर्मा ने जीता, जिसका वीडियो बीसीसीआई ने सोमवार को सोशल मीडिया पर शेयर किया।
22 वर्षीय तिलक ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रभावी प्रदर्शन किया। उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव के शून्य पर आउट होने के बाद भारत को जीत की दहलीज पार कराई। तिलक ने 19 गेंदों में दो चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से नाबाद 30 रनों की पारी खेली। उन्होंने संजू सैमसन (17 गेंदों में 13) के साथ चौथे विकेट के लिए 25 रन जोड़े जबकि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (7 गेंदों में नाबाद 7) के संग पांचवें विकेट के लिए 26 रनों की अटूट साझेदारी की। तिलक ने शाहीन अफरीदी के खिलाफ छक्का और चौका लगाकर विजयी परचम फहराया। यह इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के विरुद्ध लगातार सातवीं जीत है।
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबलों को जबर्दस्त प्रतिद्वंद्विता कहना बंद करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अब भारत बनाम पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता नहीं रही क्योंकि उनकी टीम का चिर प्रतिद्वंद्वी पर पूरी तरह से दबदबा रहा है। टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में दोनों टीमों का सामना 15 बार हुआ है और भारत ने 12 बार जीत दर्ज की है। रविवार के मैच के बाद पाकिस्तान के एक सीनियर पत्रकार ने दोनों टीमों के बीच प्रदर्शन में अंतर के बारे में पूछा तो सूर्यकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘‘सर, मेरी गुजारिश है कि आप भारत और पाकिस्तान के मैचों को प्रतिद्वंद्विता कहना बंद कर दें।’’ जब पत्रकार ने कहा कि वह प्रदर्शन के स्तर की बात कर रहे हैं, प्रतिद्वंद्विता की नहीं , इस पर भारतीय कप्तान ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा ,‘‘ प्रतिद्वंद्विता और स्तर सभी बराबर है। प्रतिद्वंद्विता कहां है। अगर दो टीमें 15 मैच खेलें और 8-7 का आंकड़ा हो तो प्रतिद्वंद्विता होती है। यहां तो 13-1 (12-3) या ऐसा ही कुछ है। कोई मुकाबला ही नहीं है।’’
