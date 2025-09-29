Never seen a champion team denied trophy but my real trophy is my team says Suryakumar Yadav after Asia Cup 2025 Final असली ट्रॉफी मेरी टीम है…चैंपियन याद रखे जाते हैं, ट्रॉफी की तस्वीर नहीं, सूर्यकुमार यादव की ललकार, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Asia Cup

असली ट्रॉफी मेरी टीम है…चैंपियन याद रखे जाते हैं, ट्रॉफी की तस्वीर नहीं, सूर्यकुमार यादव की ललकार

एशिया कप 2025 फाइनल जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि मैंने कभी किसी चैंपियन टीम को ट्रॉफी से वंचित होते नहीं देखा, लेकिन मेरी असली ट्रॉफी मेरी टीम है। पाकिस्तान को भारत ने फाइनल में करारी मात दी।

Vikash Gaur पीटीआई, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 08:18 AM
असली ट्रॉफी मेरी टीम है…चैंपियन याद रखे जाते हैं, ट्रॉफी की तस्वीर नहीं, सूर्यकुमार यादव की ललकार

Asia Cup 2025 की चैंपियन टीम इंडिया बनी, लेकिन भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं मिली। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, जब चैंपियन टीम को ट्रॉफी से वंचित रखा गया। ये सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जो पाकिस्तान के मंत्री भी हैं, उनके ईगो की वजह से हुआ। हालांकि, ट्रॉफी की परवाह भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि उनके बाकी 14 साथी उनके लिए सबसे बड़ी ट्रॉफी हैं।

दो सप्ताह के अंतराल में पाकिस्तान को तीसरी बार हराकर एशिया कप जीतने के बाद सूर्यकुमार और टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख भी हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने देश के 'आंतरिक मंत्री' हैं, जो अपने भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं। चूंकि, भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी, इसलिए रविवार रात को नकवी के मंच से उठकर ट्रॉफी अपने साथ ले जाने के साथ ही पुरस्कार वितरण समारोह खत्म हो गया।

सूर्यकुमार यादव से पीटीआई ने पूछा कि महाद्वीपीय टूर्नामेंट में सात मैच जीतने के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार यानी ट्रॉफी न मिलने पर कैसा महसूस हो रहा है? इस पर उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि जब से मैंने क्रिकेट खेलना और उसका अनुसरण करना शुरू किया है, तब से मैंने कभी नहीं देखा कि एक चैंपियन टीम को ट्रॉफी से वंचित कर दिया जाए। मेरा मतलब है कि वह भी कड़ी मेहनत से अर्जित की गई ट्रॉफी से। ऐसा नहीं है कि यह आसानी से हुआ। यह टूर्नामेंट में कड़ी मेहनत से हासिल की गई जीत थी।"

भारतीय कप्तान ने अपनी निराशा को मुस्कान के पीछे छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, "हम 4 सितंबर से यहां थे, हमने आज एक मैच खेला। दो दिनों में लगातार दो अच्छे मैच खेले। मुझे लगता है कि हम इसके हकदार थे। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर दिया है।"

कप्तान ने आगे कहा, "अगर आप मुझसे ट्रॉफी के बारे में पूछोगे तो मेरी ट्रॉफियां मेरे ड्रेसिंग रूम में रखी हैं। मेरे साथ सभी 14 खिलाड़ी। पूरा सपोर्ट स्टाफ। यही असली ट्रॉफियां हैं। ये असली पल हैं, जिन्हें मैं प्यारी यादों के रूप में अपने साथ ले जा रहा हूं जो आगे भी हमेशा मेरे साथ रहेंगी। बस इतना ही।" उन्होंने बाद में 'एक्स' पर पोस्ट किया और कहा, "जब खेल समाप्त हो जाएगा तो केवल चैंपियन को ही याद रखा जाएगा, ट्रॉफी की तस्वीर को नहीं।"

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan Suryakumar Yadav

