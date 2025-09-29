संजू सैमसन ने तोड़ डाला एमएस धोनी और ऋषभ पंत का ये रिकॉर्ड, बन गए भारत के नए सिक्सर किंग

भारतीय विकेटकीपर संजू सैमसन ने एमएस धोनी और ऋषभ पंत जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वे एक टी20 टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं।

Asia Cup 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने 21 गेंदों में 24 रन बनाए। ये पारी रनों के लिहाज से बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल पारी थी, क्योंकि जब संजू सैमसन बल्लेबाजी के लिए आए उस समय स्कोर 20/3 था। अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल पवेलियन लौट चुके थे। खिताबी मैच था और सामने पाकिस्तान की टीम थी। ऐसे में दबाव किसी आम मैच से कई गुना ज्यादा था। संजू सैमसन ने इस दौरान धैर्य के साथ बल्लेबाजी और टीम के लिए तिलक वर्मा के साथ चौथे विकेट के लिए 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी की। इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया।

संजू सैमसन अब भारत के लिए किसी एक टी20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में संजू सैमसन ने महान विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी और तूफानी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पीछे छोड़ दिया है। धोनी और पंत ने एक टी20 मल्टीनेशन टूर्नामेंट में 6-6 छक्के लगाए थे, जबकि संजू सैमसन ने टी20 एशिया कप 2025 में 7 छक्के लगाकर उनको पीछे छोड़ दिया। फाइनल में संजू सैमसन के बल्ले से एक छक्का निकला, लेकिन ये पंत और धोनी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए काफी था। धोनी ने टी20 वर्ल्ड कप 2009 और पंत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 6 छक्के पूरे सीजन में जड़े थे।

किसी टी20 टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय विकेटकीपर 7 - संजू सैमसन (एशिया कप 2025)

6 - एमएस धोनी (टी20 विश्व कप 2009)

6 - ऋषभ पंत (टी20 विश्व कप 2024)