मोहसिन नकवी ने इंडिया को एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी 'बेतुकी शर्त', सूर्या तो हरगिज नहीं करेंगे ऐसा

टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 जीतने के बाद मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के चीफ नकवी ने अब ट्रॉफी देने के लिए एक 'बेतुकी शर्त' रखी है। नकवी पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं।

एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के चीफ मोहसिन नकवी ने टीम इंडिया को एशिया कप 2025 ट्रॉफी वापस करने के लिए एक 'बेतुकी शर्त' रखी है। वह चाहते हैं कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव एसीसी ऑफिस आकर उनसे ट्रॉफी लें। यह ऐसी शर्त है, जिसे सूर्या हरगिज नहीं मानेंगे। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन हैं। वह पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं। वह भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। सूर्या की अुगवाई वाली टीम ने रविवार (28 सितंबर) को दुबई में खेले गए फाइनल में चिर प्रतिद्विंदी पाकिस्तान पर पांच विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की थी। फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम ने नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद, वह ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार (30 सितंबर) को एसीसी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में ट्रॉफी नहीं देने पर कड़ा ऐतराज जताया। नकवी इस बात पर अड़े रहे कि इस मामले पर एजीएम में चर्चा नहीं होनी चाहिए और इसे किसी और समय अलग से उठाया जाना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट जियो सुपर की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब बीसीसीआई ने बैठक में ट्रॉफी वापस करने पर जोर दिया तो नकवी ने कहा, “अगर भारतीय टीम ट्रॉफी चाहती है तो कप्तान एसीसी ऑफिस आकर मुझसे ले सकते हैं।”

वहीं, नकवी के अड़ियल रवैया अपनाने पर बीसीसीआई ने एसीसी और पीसीबी प्रमुख को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निर्धारित समय में ट्रॉफी भारतीय टीम को नहीं सौंपी गई तो इस मामले की शिकायत इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) से की जाएगी। बता दें की एसीसी एजीएम में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष शेलार ने किया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया, ''शुक्ला और शेलार ने तर्क दिया कि एसीसी को ट्रॉफी कार्यालय में रखनी चाहिए और बीसीसीआई उसे वहां से एकत्र करवा लेगा। उन्होंने कहा, ''हम वैध विजेता के रूप में ट्रॉफी चाहते हैं।' नकवी इसके लिए मना नहीं कर रहे थे, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी टाल रहे थे।''