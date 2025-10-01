भारतीय टीम को कहां मिलेगी एशिया कप ट्रॉफी? नकवी ने छेड़ा नया शिगूफा, माफी का दावा किया खारिज

मोहसिन नकवी ने एशिया कप ट्रॉफी को लेकर नया शिगूफा छेड़ा है। नकवी ने कहा कि भारतीय टीम का एसीसी ऑफिस में उनसे ट्रॉफी लेने के लिए स्वागत है। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने माफी का दावा खारिज कर दिया है।

एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने बुधवार को कहा कि भारतीय टीम का दुबई स्थित एसीसी के मुख्यालय से उनसे एशिया कप की ट्रॉफी लेने के लिए ‘स्वागत’ है। यह बयान उन्होंने तब दिया जब चैंपियन टीम को शीर्ष पुरस्कार नहीं मिलने पर विवाद जारी है। नकवी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने मंगलवार को एसीसी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अधिकारियों से रविवार को पुरस्कार वितरण समारोह में अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी थी। उस समय भारतीय टीम ने उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था और वह ट्रॉफी लेकर चले गए थे।

नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष और अपने देश के गृहमंत्री भी हैं और उनका भारत विरोधी राजनीतिक रुख जगजाहिर है। नकवी ने लिखा, ‘‘एसीसी अध्यक्ष के तौर पर मैं उसी दिन ट्रॉफी सौंपने को तैयार था और अब भी तैयार हूं। अगर वे सच में इसे चाहते हैं तो एसीसी कार्यालय आने के लिए उनका स्वागत है और वे इसे मेरे से ले सकते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह साफ कर देना चाहता हूं: मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैंने बीसीसीआई से कभी माफी नहीं मांगी और ना ही कभी मांगूंगा।’’आशीष शेलार और राजीव शुक्ला ने एसीसी की एजीएम में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व किया था जहां उन्होंने सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम को ट्रॉफी नहीं देने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था।